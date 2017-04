Velika Britanija presenetila Španijo glede izjav o Gibraltarju

Gibraltar je že leta jabolko spora med Španijo in Veliko Britanijo. (Foto: Kanal A)

Španija je izrazila presenečenje nad tonom Velike Britanije glede prihodnosti Gibraltarja, potem ko je nekdanji vodja britanskih konservativcev spor zaradi skalnatega koščka ozemlja na jugu Iberskega polotoka primerjal s Falklandskim konfliktom.

Nekdanji voditelj britanske Konservativne stranke Michael Howard je dejal, da je Velika Britanija pripravljena braniti Gibraltar, tako kot je Falklandsko otočje pred 35 leti. Takrat je otočje okupirala argentinska vojska, Velika Britanija pa se je odzvala z vojaško silo.

"Menim, da bo nekdo v Veliki Britaniji izgubil živce. In za to ni razloga," je v odzivu dejal španski zunanji minister Alfonso Dastis.

Dodal je, da je španska vlada presenečena nad tonom Velike Britanije. "Španska vlada je nekoliko presenečena nad tonom, ki se je izoblikoval v Veliki Britaniji, v državi, ki je znana po svoji flegmatičnosti," je dejal.

Mayeva je že v nedeljo vztrajala pri tem, da ne bo "nikoli" dovolila, da se Gibraltar izmuzne britanskemu nadzoru brez privolitve tamkajšnjih prebivalcev. Tudi britanski zunanji minister Boris Johnson se je v nedeljo zavzel za Gibraltar, ki po njegovem "ni na prodaj".

Danes pa je Johnson dejal, da je stališče Londona "zelo, zelo jasno, in to je, da se suverenost Gibraltarja ni spremenila in se ne bo spremenila".

London in Madrid sta v sporu zaradi koščka skalnatega ozemlja na skrajnem južnem delu Iberskega polotoka, kjer živi okoli 32.000 ljudi, že 300 let. Britanci so Gibraltar zasedli leta 1704, Španci pa ga želijo nazaj. Španija sicer predlaga, da bi Gibraltar po brexitu ostal del EU v zameno za deljeno suverenost nad ozemljem z Veliko Britanijo.

Tudi v smernicah Evropske komisije za pogajanja z Otokom piše, da po izstopu Združenega kraljestva iz EU noben sporazum med unijo in Veliko Britanijo ne bo mogel veljati za britansko ozemlje Gibraltar brez dogovora med Španijo in Veliko Britanijo.