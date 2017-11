Veronica Lario mora Berlusconiju vrniti 60 milijonov evrov preživnine

Prizivno sodišče v Milanu je odločilo, da mora nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi od nekdanje žene Veronice Lario dobiti nazaj okoli 60 milijonov evrov, kolikor jih je preplačal za njeno preživnino po ločitvi.

Zdaj 61-letna nekdanja igralka Lario nima pravice do preživnine v višini 1,4 milijona evrov na mesec, je odločilo sodišče v pritožbenem postopku, ki ga je sprožil Berlusconi oz. njegovi odvetniki.

Ti so se sklicevali na sodbo vrhovnega sodišča iz maja, da je višino preživnine po bivšem zakoncu treba določiti glede na dejanske zmožnosti preživljanja. Kdor želi sredstva od bivšega zakonca, mora zdaj dokazati, da nima zadostnega dohodka, da bi se izognil revščini, in da ga sam tudi ni zmožen zaslužiti.

Berlusconi je menil, da ima njegova bivša žena dovolj sredstev za preživljanje, saj ima na tekočem računu premoženje v višini 16 milijonov evrov, nepremičninsko podjetje in številne dragulje. Sodišče mu je pritrdilo.

Par se je formalno ločil februarja 2014. (Foto: Reuters)

Par se je formalno ločil februarja 2014. Sodišče je Lariovi sprva dosodilo 3,5 milijona evrov preživnine mesečno. To se je potem sicer znižalo, a je preživnina še vedno znašala spodobnih 1,4 milijona evrov mesečno.

Veronica Lario in Silvio Berlusconi sta bila sicer poročena 20 let in sta imela skupaj tri zdaj že odrasle otroke. 81-letni Berlusconi zdaj živi s 30-letno Francesco Pascale.