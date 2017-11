FOTO in VIDEO: Veselje in smeh na ulicah Zimbabveja: Dolgo smo čakali ta dan

Praznovanje odstopa Roberta Mugabe se je zavleklo pozno v noč. Moški so plesali breakdance, ženske so pele, otroci pa jokali od veselja. Slavje je doseglo tudi prestolnico Južne Afrike Johannesburg. Mugabe, ki je bil na oblasti od leta 1980, je včeraj v pismu podal svoj odstop s takojšnjim učinkom, kar je že pozdravilo ameriško veleposlaništvo, Afriška unija pa je odločitev označila za "pot k procesu tranzicije."

Eni plesali, drugi jokali, vsi pa proslavljali predsednikov odstop

"Smo preprosto srečni. Stvari so se končno spremenile," je dejal 32-letni frizer Togo Ndhlalambi. "Dolgo smo sanjali ta dan," je povedal.

Prebivalci so pozno v noč praznovali predsednikov odstop. (Foto: AP)

"Tako sem vesela, da je Mugabe odšel. 37 let pod diktaturo ni šala," pa je povedala 18-letna Tinashe Chakanetsa.

Znani opozicijski voditelj David Coltart je ob Mugabejevem odstopu na Twitterju zapisal, da so "prebivalci prvič po letu 1980, ko je Mugabe prišel na oblast, zares veseli."

Ljudje so nosili zimbabvejske zastave in slavili generala Constantina Chiwengo, ki je vodil udar.

V državi, kjer večina prebivalcev strada že od leta 2000 in je povprečna življenjska doba 54 let, si obetajo spremembe. Želijo si, da bi njihovi otroci končali šolanje in zaživeli lepše življenje, še poroča BBC.

Mugabe je namreč s kmetijsko reformo močno oslabil gospodarstvo države. Obenem pa se je oblasti oklepal s teptanjem človekovih pravic in poneverjanjem volitev.

Afriška unija: Njegov odhod je legitimen izraz volje Zimbabvejcev

Afriška unija (AU) je odstop pozdravila, ob tem pa zapisala, da so ljudje izrazili svojo voljo za "miren prenos oblasti".

Vodja komisije AU Moussa Faki Mahmat je dejal, da "pozdravlja odločitev predsednika Roberta Mugabeja za odstop s položaja predsednika države po dolgoletnem služenju zimbabvejskem narodu". "Predsednika Mugabeja se bomo spominjali kot neustrašnega panafriškega borca za neodvisnost in očeta neodvisnega zimbabvejskega naroda," je povedal.

Kljub posredovanju vojske AU Mugabejevega odhoda ni označila za udar, ampak za legitimen izraz volje Zimbabvejcev. "Afriška unija ugotavlja, da je zimbabvejski narod izrazil voljo, da je potreben miren prenos oblasti na način, ki bo zagotovil demokratično prihodnost države," so zapisali v izjavi.

"Odločitev predsednika Mugabeja, da odstopi, utrjuje pot procesu tranzicije, ki ga vodi suvereno ljudstvo Zimbabveja," so dodali.

Odzivi iz tujine

Na Mugabejev odstop se je odzvala britanska premierka Theresa May, ki je dejala, da je s tem Zimbabve dobil "priložnost, da si utre novo pot brez zatiranja, ki je zaznamovala njegovo vladanje". Dodala je, da bo Velika Britanija, nekdanja kolonialna velesila na območju, storila vse, kar lahko, pri podpori "želje Zimbabvejcev po svobodnih in pravičnih volitvah in priložnosti za obnovitev gospodarstva pod legitimno vlado".

V državi si obetajo spremembe in boljše življenje. (Foto: AP)

Ameriško veleposlaništvo v Zimbabveju je odstop označilo za "zgodovinskega". Tudi Washington meni, da pomeni odstop Mugabeja priložnost za prebivalce Zimbabveja, da stopijo na novo pot, ki bo vodila do svobodnih in pravičnih volitev.

Čeprav je krokodil dejal, da bo Zimbabve vodil do svojega stotega leta, se je v državi začel odkrit boj za oblast, ko je dopolnil 90 let in je vidno oslabel. Za njegovo možno naslednico je dolgo veljala njegova soproga Grace, vendar so jo v nedeljo izključili iz vladajoče stranke. Njegov najverjetnejši naslednik je tako Emmerson Mnangagwa.