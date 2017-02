Veter predmete, ki jih je pobiral na poti, spreminjal v smrtonosno orožje, preperel kos lesa usoden za 29-letnico

Medtem ko je pri nas veter povzročal težave predvsem prebivalcem severovzhodne Slovenije, se z vremenskimi nevšečnostmi spopadajo tudi marsikje drugod.

Po Nemčiji je pustošila nevihta Thomas, ki je podirala drevesa in povzročala težave v prometu. Veter je bil tako močan, da je na avtocesti, ki povezuje Dortmund in Aschaffenburg, tovornjak izrinil s ceste. Voznik jo je odnesel brez poškodb.

Težave so bile tudi v železniškem prometu. Malo pred železniško postajo Wuppertal je na napeljavo in vlak ICE padlo drevo, zaradi česar je moralo okoli 70 potnikov zapustiti vlak. Pri Aachnu pa je drevo padlo na vlak Thalys, do podobnega dogodka je prišlo v Bremnu, kjer so morali gasilci odstraniti drevo z vlaka, v katerem je na nadaljevanje poti čakalo okoli 50 potnikov.

Če naj bi maškare preganjale zimo, v Nemčiji tokrat v boju z vetrom niso bile uspešne. V Bonnu so zaradi neurja odpovedali karnevalski dogodek, polne roke dela so imeli pristojni tudi v Kölnu, kjer so gasilci opravili več kot 150 intervencij, med drugim so odstranjevali 25-metrsko drevo, ki je padlo na dve vozili in ju povsem uničilo.

Po Veliki Britaniji je pustošila nevihta Doris, tam je veter pihal s hitrostjo več kot 160km/h. Tamkajšnji mediji poročajo, da je močan veter predmete, ki jih je pobiral na svoji poti, spreminjal v smrtonosno "orožje". V Wolverhamptonu je pred kavarno umrla 29-letnica, ki jo je zadel kos preperelega lesa, ki ga je z bližnje stavbe odpihnil veter. Podobni usodi je komaj ušlo več ljudi po državi, ki so jih prav tako zadeli predmeti, ki so leteli po zraku.

V Milton Keynesu se je zaradi neurja porušila streha šolske telovadnice, pri tem je bila hudo poškodovana deklica. Za življenje pa se borita upokojenca, ki sta bila poškodovana, ko je na njuno vozilo v kraju Shropshire, padlo drevo. Dva otroka sta bila poškodovana, ko se je v okrožju Conniburrow podrl del šolske stavbe.

Številni so zaradi neurja ostali brez elektrike, med drugim skoraj 60.000 prebivalcev Walesa.

Manjkale niso niti težave v prometu. Odpovedani so bili številni leti, več letal je komaj pristalo. Na cestah v okrožju Staffordshire Moorlands je bil veter tako močan, da je prevrnil več tovornjakov. Blizu Wisbecha pa je veter prevrnil dvonadstropni avtobus. Potniki niso bili poškodovani, so pa bili močno prestrašeni. Na večjem delu železniškega omrežja so zaradi varnosti hitrost vlakov omejili na 80 km/h.

Ponekod je že tako zapletene razmere v prometu oteževal še sneg, pristojne službe pa so imele veliko dela celo s pogumneži, ki so se vseeno odpravili na razburkane valove ali na ceste brez ustrezne opreme.

Fotogalerija (11)





















Težave z vremenom imajo tudi v ZDA, kjer se izmenjavajo ekstremi - od nenavadno visokih temperatur do snega in vetra. Neurja so tokrat zajela območja od Wyominga do Michigana. Medtem imajo v Kaliforniji težave s poplavami. Vremenoslovci ocenjujejo, da se bo nestanovitno vreme nadaljevalo še nekaj dni.