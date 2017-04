VIDEO: Ker naključno izbrani potnik ni želel z letala, so ga odvlekli po tleh z okrvavljenim obrazom

Moški s krvavim obrazom se v obupu oprijema sedeža, medtem ko ga varnostnika poskušata zvleči z letala družbe United Airlines. To je na kratko povzetek posnetka, ki je razjezil spletno skupnost. Dogajanje je ujel Jayse D. Anspach, v dobrem dnevu je njegovo objavo na Twitterju delilo 143 tisoč uporabnikov.

"Pri Unitedu so prodali preveč vozovnic, zato so se odločili, da naključno izbranega potnika vržejo z letala," je zapisal v komentar. Incident se je zgodil v nedeljo zvečer po lokalnem času, letalo je bilo na poti iz Chicaga v Louisville.



Anspach je pozneje pojasnil, da so na letalu od štirih potnikov zahtevali, naj prostovoljno odstopijo sedež njihovim uslužbencem, ki so morali naslednji dan biti v službi. Ker tega nihče ni bil pripravljen storiti, so izbrali sami. Med četverico je bil tudi zdravnik azijskega porekla, ki nikakor ni bil pripravljen postati njihov prisilni prostovoljec, tudi on je moral v ponedeljek na delo. Takrat so pristopili varnostniki in ga začeli po tleh vleči proč. "Deset minut pozneje je zdravnik z okrvavljenim obrazom pritekel nazaj, se oprijel sedeža in ponavljal: Moram domov," je zgodbo nadaljeval Anspach.





(Foto: Twitter/Facebook/24ur.com)

Dogajanje je snemala tudi Audra D. Bridges, prav tako ena od potnic. Njena zgodba se ujema z Anspachevo. "Naključno so izbrali potnike, da jih vržejo z letala, zato da bi sedež dobilo njihovo osebje. Ta moški je zdravnik in mora biti zjutraj v bolnišnici. Ni se želel izkrcati. Vsi smo pretreseni in zgroženi," je zapisala. Samo njen izvirni posnetek je imel 13 milijonov ogledov, delilo ga je več kot 173 tisoč ljudi.

Po burnem in besnem odzivu na družbenih omrežjih je United oziroma njegov izvršni direktor Oscar Munoz objavil medlo opravičilo, a bolj zaradi prezasedenosti letala kot zaradi uporabljenega nasilja. Zapisal je, da si želijo govoriti neposredno z vpletenim zdravnikom, da bi razjasnili potek dogodkov, in da preiskava že poteka. Enega od treh varnostnikov na letalu so medtem suspendirali.



Prodaja preveč vozovnic sicer ni slučajna napaka, letalske družbe se tega redno poslužujejo. Prazni sedeži jih stanejo in ker pričakujejo, da se vsi potniki ne bodo prikazali, pač prodajo več kart. Največkrat se zadeve izidejo, ko se ne, pa ponavadi ponudijo brezplačne nadomestne vozovnice. Prostovoljce tako skoraj vedno brez težav dobijo. A tokrat se jim zadeve niso izšle.



United Airlines se je v zadnjem trenutku odločil, da na letalo spravijo še štiri svoje zaposlene. Potnikom, ki bi bili pripravljeni še eno noč ostati v Chicagu in se na letalo vkrcati naslednje jutro, so ponudili 400 dolarjev, sobo v hotelu in vozovnico za let naslednje popoldne. Ko se nihče ni javil, so "denarno spodbudo" dvignili na 800 evrov. A tudi to ni nikogar prepričalo. Zato je na letalo stopil eden od vodilnih v družbi in potnike obvestil, da bodo nekoga pač izbrali sami.

Izbiro opravimo na podlagi različnih kriterijev. Ko se odločamo, kdo bo ostal na letalu, imajo prednost tisti z dražjimi sedeži in ljudje, ki redno letijo z nami, so sporočili iz Uniteda. Izbrali so štiri. Prvi par je brez težav zapustil letalo, prav tako zdravnikova žena, pri njem pa se je zapletlo. Vztrajal je, da ne gre z letala, in poskušal priklicati odvetnika. Vprašanje je, zakaj v tistem trenutku niso izbrali drugega potnika ali pa dvignili ponujenega plačila za človeka, ki bi se sedežu odpovedal, na 1350 dolarjev, kar storijo sicer. Namesto tega so vpoklicali varnostnike.



Tehnično ima sicer United (ali katera koli druga družba) pravico kateregakoli potnika vreči z letala; to možnost imajo navedeno med pogoji poslovanja, s katerimi se mora stranka ob nakupu vozovnic strinjati, a se zanjo odločijo le redko. Od 613 milijonov potnikov v ZDA leta 2015 so po podatkih ameriškega prometnega urada vkrcanje preprečili 46 tisočim, kar je manj kot 0,008 odstotka. Večino so o tem obvestili, preden so prišli na letalo. Postopka, kakršen je bil nedeljski, pa menda še ni bilo.