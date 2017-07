VIDEO: 80 ljudi oblikovalo človeško verigo, da je iz vode rešilo utapljajočo družino 

Roberta Ursey in njena družina je bila minuli konec tedna na plaži Panama City Beach na Floridi. Zaradi visoke plime in visokih valov pa ona in še nekateri člani njene družine niso mogli priplavati do obale.

Nemudoma je na pobudo Jessice Simmons in njenega moža, kot so zapisali pri BBC, stekla reševalna akcija, v kateri se je izkazalo, kako močni smo lahko skupaj. 80 ljudi je namreč oblikovalo človeško verigo in na suho spravilo družino v nevarnosti. Babico Urseyjeve je po šoku, ki ga je doživela še zadela kap in so jo morali odpeljati v bolnišnico.

''Videti ljudi različnih ras in spolov v skupni akciji reševanja popolnih neznancev je povsem neverjetno. Neznanci so se prijeli za roke in se postavili v vrsto v morju in jih skušali doseči,'' je dejala.

Tudi 38-letna Rosalind Beckton je bila takrat na plaži in je bila priča reševanju. ''Videla sem pogumne ljudi, ki so tvegali svojo varnost, da so oblikovali verigo. Bilo je čudovito videti nekaj takega,'' je povedala za BBC in dodala, da reševalcev iz vode takrat na plaži ni videla.