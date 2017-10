VIDEO: Bo ukrajinska dedinja, ki je z divjo vožnjo sejala smrt, odgovarjala za svoje dejanje?

Aljona Zajceva, hčerka ukrajinskega multimilijonarja Vasilija Zajceva, ki je v prometni nesreči v Harkovu ubila pet ljudi, še šest je bilo ranjenih, naj bi med divjanjem s svojim lexusom tekmovala z drugim voznikom, a policija za zdaj tega še noče potrditi. Trije od ranjenih so v kritičnem stanju.

Mlada bogatašinja je prevozila rdečo luč in trčila v VW tuareg, grozljivo nesrečo so posnele tudi kamere. Avtomobil je v zraku nato zavrtelo okrog njegove osi, razletel se je na koščke, ti pa so zleteli v pešce, ki so čakali pred prehodom.

Med umrlimi so 15-letno dekle, katerega imena policija ni želela razkriti, pa tudi 25-letna Elena Berčenko, 24-letni Jurij Neudačin in 36-letna Oksana Nesterenko. Voznica v nesreči ni bila poškodovana, takoj po dogodku pa so njen avtomobil obkrožili varnostniki, ki so jo želeli zaščiti pred množico.

Aljona Zajceva je trenutno v priporu, a bi lahko že v približno desetih dneh odšla na prostost. Njen oče je namreč eden najbolj vplivnih Ukrajincev, poroča Independent, tesno povezan s precej skorumpiranim državnim političnim vrhom, zato se Ukrajinci bojijo, da dekle za svoje dejanje ne bo odgovarjalo.

Ukrajinska policija je sicer razkrila, da je bila 20-letnica v dveh letih, odkar ima vozniški izpit, že osemkrat kaznovana zaradi prometnih prekrškov, od tega kar štirikrat zaradi prehitre vožnje.