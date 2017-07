VIDEO: Hrvati se borijo z gozdnimi požari 

Na Hrvaškem se borijo z več požari. Največ dela imajo na območju zadrske občine. Portal HRT navaja, da je najhuje na Pagu pri mestu Košljun, kjer gasilcem delo otežuje še burja. Tako ne morejo vzleteti letala za gašenje. Gasilci požar krotijo, da se ne širi proti hišam.

Portal navaja, da je včeraj čez dan in ponoči izbruhnilo 19 požarov, in sicer v krajih Kakmi, Nemovačko Selo, Bilišani, Pag, Vir in Polači, kjer so gasilci pred najhujšim obvarovali hiše.

Hrvaški portal Index pa navaja, da je danes dopoldne zagorelo tudi na Brodarici v bližini plaže Rezališta pri Šibeniku. Gorelo naj bi neposredno ob hišah. Priča jim je povedala, da se ogenj hitro širi in da ljudje kričijo in jokajo, ker je ogenj tako blizu njihovih hiš. Portal Šibenikin navaja, da imajo gasilci tam požar trenutno pod nadzorom.

K sreči je tam lahko poletelo letalo za gašenje.

Gasilci in policisti prebivalce in turiste opozarjajo, naj ne kurijo v naravi, saj se lahko majhno kurišče s pomočjo burje zelo hitro razplamti v neobvladljiv požar.