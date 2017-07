VIDEO: Huda ura v Parizu: poplavljene številne ulice in objekti, tudi podzemna železnica

V Parizu so v nedeljo pozno zvečer zaprli številne postaje podzemne železnice, ki so bile poplavljene po močnem dežju, ki ga je s sabo prinesla silovita nevihta. Deževje se v več delih Francije, tudi v Parizu, nadaljuje tudi danes.

Po siloviti nevihti, ki je trajala približno dve uri, so zaprli približno 15 poplavljenih postaj. Danes zjutraj so jih spet odprli in promet po navedbah pariških prometnih oblasti poteka normalno.

Gasilci v francoski prestolnici so ponoči prejeli približno 1700 klicev in posredovali v 87 primerih, večinoma je šlo za črpanje vode iz poplavljenih kleti.

Padavine so se danes sicer znova okrepile in vremenoslovci so za 12 departmajev, vključno s širšim območjem Pariza, razglasili oranžni alarm. Svarijo pred obilnim dežjem in nevihtami.