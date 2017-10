VIDEO: Juncker spet nagajiv: uščipnil Plenkovića in mu poslal poljub

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je bil danes spet razigran. Hrvaškega premierja Andreja Plenkovića je zmotil med pogovorom z novinarji po koncu vrha EU. Najprej je hrvaškega premierja uščipnil in tako opozoril nase, ko se je Plenković obrnil, pa mu je poslal še poljub. Vse to, seveda, pred prižganimi kamerami.

"On se sicer stalno rad objema in poljublja. To je simpatično," je Junckerjevo navihanost komentiral Plenković.

Gdje je Juncker štipnuo Plenkovića? :) pic.twitter.com/yeLp4aksUd — Katarina Brecic (@kbrecic) October 20, 2017

Juncker je že večkrat pritegnil pozornost z nagajivimi pozdravi voditeljev. Tudi slovenskega premierja Mira Cerarja je junija 2015 med izjavo za medije ob prihodu na vrh EU navihano pozdravil, tako da mu je od zadaj pobalinsko prekril oči.