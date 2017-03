VIDEO: Kako je Trump ignoriral ponudbo Merklove

Veliko se je že govorilo in pisalo o značilnem rokovanju Donalda Trumpa. Zato nič čudnega, da so ob vsakem visokem obisku v Beli hiši kamere in fotoaparati uprti v ta trenutek. Tudi ob obisku nemške kanclerke Angele Merkel v Beli hiši so fotografi in snemalci želeli posneti trenutek, ko si voditelja podata roki. Toda, namesto tega prizora so ujeli nerodno situacijo.

"Ali se želite rokovati," ga je vprašala Angela Merkel. (Foto: AP)

Na posnetku lahko slišimo, kako med fototerminom več fotografov Trumpa in Merklovo poziva, naj se rokujeta. Ameriški predsednik pozive ignorira. Nemška kanclerka pa želi ugoditi, zato se obrne k svojemu ameriškemu kolegu in ga vpraša, če bi se rad rokoval. A, Trump na njeno vprašanje niti ne trzne. Zdi se, kot da je povsem preslišal njeno vprašanje. Merklova nato naredi grimaso in se obrne proti novinarjem.

Voditelja sta se sicer na kratko rokovala, ko jo je Trump sprejel pred Belo hišo ter po koncu bilateralnega srečanja, na katerem sta med drugim govorila o zvezi Nato in o trgovinskih povezavah držav. Trump pa je poudaril, da imata vsaj eno skupno točko, saj da so obema prisluškovali.

Rokovanje ob prihodu v Belo hišo. (Foto: AP)

Sicer pa je bilo njuno srečanje precej hladno, kar je pričakovano glede na Trumpove pretekle izjave o nemški kanclerki. V času svoje kampanje jo je namreč večkrat napadal in kritiziral njeno politiko.

Precej nerodno je bilo Trumpovo rokovanje z japonskim premierjem Šinzejem Abejem, ki je trajalo kar 19 sekund. Kanadski premier Justin Trudeau pa se je očitno dobro pripravil na močan stisk roke, saj je povsem obvladal rokovanje s svojim ameriškim kolegom. Trumpovo rokovanje so analizirali tudi v oddaji Preverjeno.