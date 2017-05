VIDEO: Macron o rokovanju s Trumpom: Šlo je za trenutek resnice

Rokovanje Trumpa in Macrona

Donald Trump se je prejšnji teden mudil v Bruslju, kjer se je sestal z vodstvom institucij EU. Med drugim se je prvič srečal tudi z novim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki je javnosti na očeh uspešno prestal 'jekleni' stisk roke, ki mu ga je namenil ameriški predsednik. Še več. S posnetka je razvidno, da Macron ni ostal dolžen Trumpu in mu je močan stisk roke vrnil oziroma je rokovanje nekoliko podaljšal, čeprav je Trump želel umakniti roko.

Macron je dejal, da je želel z rokovanjem pokazati, da ni pripravljen na nikakršna popuščanja, tudi simbolična ne. (Foto: AP)

V tem 'jeklenem' rokovanju, kot so ga poimenovali številni mediji, so vsi videli neko simboliko upora, merjenja moči in nepopuščanja. Je Macron želel pokazati Trumpu, da se Francija lahko kosa z ZDA?

No, odgovor na to, ali je imelo rokovanje kakšen večji pomen, je ponudil kar Macron sam, ko je v pogovoru za francoski časnik Journal du Dimanche razkril, da njegov stisk roke Trumpu "ni bil nedolžen" in da je šlo "za trenutek resnice".

Kamere so ujele, da sta voditelja med rokovanjem stiskala zobe, členki prstov so jima pobledeli, obraz pa se jima je napel. (Foto: AP)

Macron je za francoski časnik pojasnil, da je želel s tem pokazati, da ni pripravljen na nikakršna popuščanja, tudi simbolična ne. "Donald Trump, turški predsednik ali ruski predsednik sledijo logiki moči, ki me ne moti. Vendar pa ne verjamem v diplomacijo javnega sramotenja, ampak v dvostranski dialog," je dejal Macron, ki ne bo, kot je zatrdil, nikomur pogledal skozi prste. Samo tako si je po njegovem prepričanju mogoče pridobiti spoštovanje.

Ameriški predsednik Trump je sicer znan po svojevrstnem izredno močnem stisku rok, ki ga pogosto kombinira tudi s potegom roke, s katerim želi osebo, s katero se rokuje, vreči iz ravnotežja. Februarja letos se je srečal z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim sta se rokovala pred kamerami. Rokovanje je trajalo kar nekaj časa, ko je Trump končno izpustil Abejevo roko, pa je ta z izrazom na obrazu pokazal, da je bilo rokovanje neobičajno močno in boleče, kar so, kljub temu da je šlo le za nekaj trenutkov, v svoj objektiv ujele kamere.