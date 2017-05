VIDEO: Morski lev zgrabil deklico in jo s pomola potegnil v morje

Morski levi običajno ne napadajo ljudi. Prav zaradi tega se skupini turistov, ki so nedavno obiskali kanadski Richmond, fotografiranje z morskim levom ob pomolu ni zdelo prav nič nevarno. A pri svoji oceni so se nekoliko zmotili.

“Sedel sem na pomolu, ko se je kar naenkrat pojavil morski lev. Izvlekel sem telefon in ga pričel snemati. Pritegnil je skupino obiskovalcev bližnjega parka,” je za Vancouver Sun dejal avtor posnetka, ki kroži po spletu, Michael Fujiwara. Pričeli so ga hraniti, neka deklica pa se je želela fotografirati z njim v ozadju, zato se je usedla na rob pomola. Trenutek za tem je morski lev planil iz vode, zgrabil deklico za obleko in jo potegnil v vodo. Eden od prisotnih je nemudoma skočil za njo in ji pomagal nazaj na pomol. Kot je razvidno iz posnetka, je bilo z deklico vse v redu, je pa morski lev, ki se je želel najverjetneje le poigrati, dodobra prestrašil dekličine starše.