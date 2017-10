VIDEO: Na Portugalskem ujeli 'ognjenega hudiča' 

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na Portugalskem se še vedno borijo z gozdnimi požari, saj so temperature še vedno visoke. V enem izmed požaru je portugalska televizija TVI v objektiv kamere ujela zanimiv pojav, znan kot ognjeni hudič oziroma ognjeni vrtinec.

Ognjeni vrtinec se pojavi, ko plameni ob ustreznih temperaturah zraka in zračnih tokov pridobijo zmožnost navpičnega vrtinčenja in se oblikujejo v tornadu podoben vrtinec. Večina teh pojavov je kratkodobnih, večinoma gre za nekaj metrov visoke stebre, včasih pa so visoki tudi več kot kilometer.

S požari se je v nedeljo sicer borilo okoli 1000 gasilcev po vsej državi.

Portugalska se je ubadala s hudo sušo in številnimi požari. Junija je v gozdnih požarih umrlo 64 oseb, številne so ognjeni zublji ujeli v avtomobilih, ko so bežali z gorečega območja.