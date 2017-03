VIDEO: Na severovzhodu Avstralije zaradi ciklona evakuirali več tisoč ljudi

Na severu avstralske zvezne države Queensland so evakuirali več tisoč ljudi, med drugim tudi turistične otoke Whitsunday. Približuje se jim namreč ciklon četrte stopnje. Ciklon Debbie bo severovzhod države dosegel predvidoma v torek zjutraj po lokalnem času z močnejšim deževjem in vetrom s sunki do 240 kilometrov na uro.