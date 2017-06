VIDEO: Nadzorne kamere posnele trenutek napada pred katedralo Notre Dame

Pred pariško katedralo Notre-Dame se je včeraj zgodil incident, v katerem je moški s kladivom napadel policista, ki je bil pri tem lažje poškodovan. Njegov kolega je napadalca ranil z dvema streloma.

Francoski notranji minister Gerard Collomb je nato na novinarski konferenci pred katedralo povedal, da je napadalec ob napadu vzklikal "To je za Sirijo!" in da je napad izvedel s kladivom. Pri sebi je imel osebno izkaznico, po kateri naj bi bil alžirski študent, vendar morajo avtentičnost dokumenta še preveriti. Pri sebi je imel tudi kuhinjske nože.

Sedaj je v bolnišnici in še čakajo poročilo o njegovem zdravstvenem stanju. Minister je pohvalil policista, ki ga je ustrelil. Saj če ne bi tako hitro ukrepal, bi lahko bili napadeni tudi turisti, je dodal.

AFP je medtem iz virov blizu preiskavi izvedela, da je napadalec dejal, da je "vojak kalifata" Islamske države.

Posnetek nadzorne kamere:

BREAKING: video shows moment the Notre Dame attacker hit a police officer in the head with a hammer & then got shot. pic.twitter.com/QaDcWCZm2t — The Rouser (@RouserNews) June 7, 2017

Ujeti turisti

Francoski mediji so poročali, da so se turisti med streljanjem panično razbežali. V katedrali pa je po napadu ostalo okoli 1000 ljudi, ki naj bi jih postopoma izpustili.

Policija je po incidentu zaprla območje pred katedralo in pozvala ljudi, naj ne hodijo k cerkvi, eni največjih francoskih znamenitosti, ki se nahaja na otoku sredi reke Sene v središču francoske prestolnice in jo letno obišče okoli 13 milijonov ljudi. Kmalu zatem so že sporočili, da so razmere pod nadzorom.

V Franciji po seriji terorističnih napadov, ki so državo pretresli v zadnjih dveh letih, veljajo izredne razmere, stopnja teroristične grožnje pa je na najvišji ravni.

V zadnjem napadu s smrtnim izidom, ki se je zgodil 20. aprila, tri dni pred prvim krogom predsedniških volitev, je bil na Elizejskih poljanah ubit policist. Današnji napad pa se je zgodil v dneh pred prvim krogom parlamentarnih volitev, ki bo v nedeljo.

Niz napadov se je začel januarja 2015, ko se skrajneži napadli prostore satirične revije Charlie Hebdo in judovski supermarket, pri čemer so ubili 17 ljudi. Islamistični skrajneži so nato 13. novembra 2015 v nizu napadov na bare in restavracije ter koncertno dvorano Bataclan v Parizu ubili 130 ljudi. 14. julija lani je na Angleški promenadi v Nici napadalec s tovornjakom zapeljal v množico ljudi in ubil 86 ljudi.