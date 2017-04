VIDEO: Najdebelejša ženska na svetu izgubila že polovico svoje teže

Pol tone težka Egipčanka, ki je veljala za najdebelejšo žensko na svetu in je februarja odšla na poseg v Indijo, je že izgubila polovico svoje teže. To je skoraj 250 kilogramov v dveh mesecih od prihoda v Indijo.

Egipčanka Eman Ahmed Abd El Ati je tehtala okrog 500 kilogramov in že 25 let ni zapustila svoje hiše v Aleksandriji, dokler ni februarja poletela v Mumbai na operacijo za zmanjšanje želodca. Po tekočinski dieti, ki je pripomogla k izgubi teže, so ji marca uspešno opravili poseg za zmanjšanje želodca.

V videoposnetkih, ki jih je objavila bolnišnica Saiffe, kjer so opravili poseg, Abd El Ati sedi in se smeji, ko posluša glasbo. "Končno lahko ponovno sedi v invalidskem vozičku dlje časa, nekaj, česar si pred tremi meseci nismo mogli zamisliti," piše v izjavi njihovih zdravnikov.

Ženski so po navedbah družine v otroških letih diagnosticirali elefantiazo, bolezen, ki povzroča zatekanje udov in drugih delov telesa. Zato se praktično ni mogla premikati. Kasneje je doživela še kap in ostala priklenjena na posteljo. Bori se še s številnimi drugimi bolezenskimi stanji, kot sta diabetes ter visok krvni tlak.

Zdravniki nameravajo raziskati tudi vzrok za paralizo desne strani telesa, vendar mora Egipčanka izgubiti še nekaj kilogramov, preden bodo lahko opravili računalniško tomografijo.

S kirurgom je sprva stopila v stik sestra Egipčanke, ki ji zdravnika ni bilo treba dolgo prepričevati, da je sprejel primer. Nekaj težav so imeli sicer z urejanjem vizuma, vendar se je zanjo zavzela indijska zunanja ministrica Sushma Swaraj.

Indija je vse bolj priljubljena destinacija za zdravstveni turizem. Različne posege tam opravijo izredno poceni in brez čakalnih vrst.