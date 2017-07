Sodelavci na Rabu ubitega psihiatra so pretreseni: Bil je dober človek, sodelavec in prijatelj

Barbat, mirno turistično ribiško naselje na Rabu, se je v nedeljo spremenilo v prizorišče hudega zločina. Celodnevna pogajanja policije s storilcem brutalnega umora so se končala neuspešno, na koncu si je sodil sam. Na dan prihajajo podrobnosti.

Psihiatra ubil z rafalom strelov

Vse se je začelo okoli 9.30, ko je policija prejela prijavo o streljanju v stanovanjski hiši priznanega hrvaškega psihiatra, 51-letnega Siniše Rakića. Kot poročajo hrvaški mediji, je njegov sosed, 48-letni vojni veteran Srđan Smojver, vstopil v hišo in ga ustrelil – najprej v eno, nato v drugo nogo, zatem ga je pokončal z rafalom strelov. Psihatrova soproga se je rešila s skokom čez balkon. Huje poškodovano so odpeljali v reško bolnišnico.

Policija je sosedom ukazala, naj ostanejo notri in ne odpirajo oken. (Foto: dnevnik.hr)

Storilec se je po dejanju zaklenil v hišo in grozil, da se bo razstrelil. Policija, ki je hišo obkolila in zaprla širše območje, je sosedom ukazala, naj zaprejo vsa okna in ostanejo notri, na kraj dogodka pa so prispeli policijski pogajalci. Ko so policisti hoteli odpeljati psihiatrovo truplo, je Smojver streljal tudi nanje. Na pomoč so zato poklicali specialno enoto policije. Šele z njihovo pomočjo so lahko prišli do pokojnika.

Eden od sosedov je povedal, da je storilec večkrat stopil na balkon s kalašnikovko v roki. Ostrostrelec bi ga lahko ustrelil, a je policija hotela doseči, da se zadeva konča mirno, tako, da se jim osumljenec preda. Med drugim so mu ponudili, da se po telefonu pogovori z obrambnim ministrom, ki bi po njihovem mnenju lahko vzbudil kakšna čustva pri vojnem veteranu, a jim je odvrnil, da ga zanj prav malo briga. "Hotel je, da mu specialci dovolijo, da pride na dvorišče in se tam ubije, saj tega ni hotel storiti v stanovanju," je za Jutranji.hr povedal eden od sosedov.

Ker pogajanja niso bila uspešna, je bila policija tik pred tem, da ga iz hiše prežene s solzivcem, ko se je kar naenkrat slišala eksplozija. Ubil se je tako, da je sprožil ročno granato. Policija je poleg njegovega trupla našla kalašnikovko in polno vrečko streliva. Šele po končani drami si je 30 specialcev, kolikor jih je sodelovalo v akciji, lahko oddahnilo, sosedje in turisti pa so lahko prišli iz svojih domov.

Motiv ostaja neznan, je bil kriv sosedski spor?

Dnevnik.hr poroča, da je bil storilec ločen in je živel s svojo mamo. Motiv za njegovo dejanje še ni znan. Neuradno naj bi bila moška v slabih sosedskih odnosih, Smojver naj bi zakonski par napadel zaradi spora glede zemljišča. Hrvaški RTL pa poroča, da naj bi psihiater s postavljeno diagnozo Smojverju onemogočil nadaljnje delo.

Policijska pogajanja niso bila uspešna, storilec si je na koncu sodil sam. (Foto: dnevnik.hr)

Sodelavci žrtve pretreseni: Bil je izjemen sodelavec, človek in prijatelj

Pokojni psihiater je bil od sredine 90 let zaposlen v psihiatrični bolnišnici Kampor na Rabu, bil je vodja oddelka za akutna in krizna stanja. Njegovi sodelavci so pretreseni.

''Bil je dober prijatelj in sodelavec. Dolga leta sva delala skupaj in samo najlepše lahko povem o njem. Grozno je to, kar se je zgodilo," je za Novi list povedala direktorica bolnišnice Vesna Šendula Jengić.

''Fenomenalen kolega, človek in prijatelj. Nikoli ni bil z nikomer v konfliktu. Povsem šokirani smo nad tem, kar se je zgodilo. Kot sodelavec je bil moralen in požrtvovalen, vsem nam je šel na roko, pa tudi svojim pacientom. To je velika izguba za nas, ne samo zato, ker gre za velikega strokovnjaka, pač pa tudi zato, ker gre za velikega človeka," pa je dejal namestnik direktorice Gordan Bošković.