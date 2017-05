VIDEO: Nogometaši nesrečnega brazilskega kluba so se vrnili na kraj letalske nesreče

Vratarju so morali pomagati do kraja nesreče. (Foto: AP video)

Nogometaši brazilskega kluba Chapecoense, katerega 19 članov je umrlo v lanski letalski nesreči, so se vrnili na kraj tragedije v gorah Kolumbije.



Nogometaši so se namreč vrnili v mesto Medellin, da odigrajo povratno tekmo z ekipo Atletico Nacional, na prvi tekmi v Braziliji so zmagali z 2 proti 1. Na tribunah bodo tudi trije nogometaši, ki so preživeli nesrečo, vratar Jackson Follmann, Alan Ruschel in Helio Neto, in brazilski novinar Rafael Henzel, ki je prav tako preživel nesrečo.



Preživeli in svojci so se povzpeli tudi na pobočje, kjer je strmoglavilo letala. Zelo čustven povratek je bil za Follmanna, ki je preživel nesrečo, a je ostal brez dela noge. Kolegi in reševalci so mu morali pomagati, da se je povzpel po stopnicah in bregu do kraja, kjer je izgubil svoje prijatelje. Na kraj tragedije je odšel tudi oče bolivijskega pilota.

Preživeli v nesreči - nogometaš Neto (drugi z desne) Follmann (na vozičku), Ruschell (zadaj levo) in napovedovalec Henzel (desno). (Foto: AP)

Na pobočju gozda so postavili oltar z rožami in svečami ter fotografijami nogometašev ter brazilsko zastavo.



Nesreča se je zgodila 28. novembra 2016, ko je v bližini letališča v kolumbijskem Medellinu nekaj minut pred predvidenim pristankom letalu zmanjkalo goriva. Na krovu je bilo 77 ljudi, šest jih je preživelo, med umrlimi pa je bila skoraj cela nogometna ekipa, ki je bila na poti na tekmo južnoameriškega nogometnega tekmovanja.