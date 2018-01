VIDEO: Obalo Kaliningrada 'preplavile' zamrznjene meduze

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Regiji so zajele izredno nizke temperature in obilne snežne padavine. (Foto: AP)

Severni in vzhodni del Evrope je ujet v pravi akrtični oklep. To dokazuje tudi nenavaden fenomen: na obalo Baltskega morja ob mestu Kaliningrad v istoimenski ruski eksklavi je naplavilo na tisoče zamrznjenih meduz, ki so med domačini brž postale prava aktrakcija.

Meduze je nedavno neurje sprva 'odneslo' v plitvine morja, zaradi izjemno nizkih temperatur pa so nato zamrznile, poroča portal newsnow.

Takšen pojav po besedah strokovnjakov sicer ni nič nenavadnega, glede na to, da je njihovo telo v večjem delu sestavljeno iz vode.

Tudi Sibirijo zajel ekstremen mraz

Tudi Sibirijo je te dni zajel ekstremen mraz. V republiki Saha na ruskem skrajnem vzhodu približno 5300 kilometrov od Moskve se je živo srebro spustilo na -68 stopinj Celzija.

Tamkajšnje oblasti so odpovedale pouk v šolah, Rusi, ki živijo v teh hladnih krajih, pa na družbenih omrežjih objavljajo fotografije in videoposnetke z zamrznjenimi trepalnicami in lasmi.