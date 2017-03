VIDEO: Objavljeni posnetki ameriških testiranj jedrskega orožja

Ameriška vlada je dovolila objavo do zdaj tajnih posnetkov jedrskih testiranj med leti 1945 in 1962. Gre za 750 videoposnetkov 210 testov. Vsak od testov ameriške vlade od začetka jedrskega oboroževanja do kubanske krize leta 1962 so posneli z več kamerami iz različnih kotov, navaja ruski RT.com.

V laboratoriju Lawrence Livermore, ki ga vodi fizik Greg Spriggs, so v petih letih digitalizirali te posnetke in nekaj njih tudi javno objavili. ''Cilj je ohraniti vsebino teh posnetkov, preden se za vedno izgubijo, hkrati pa tudi nuditi današnjim znanstvenikom podatke,'' so pojasnili pri laboratoriju. Po navedbah medijev naj bi bilo okoli 10.000 teh filmov, v laboratoriju so jih pridobili 6500, tako da je objavljen le delček.

Spriggs upa, da bodo posnetki dovolj zgovorni, da svetovne narode prepričajo, da nihče ne bo nikoli več uporabil jedrskega orožja.

''Neverjetno je, koliko energije se sprosti ob detonaciji. Upamo, da ne bomo nikoli več uporabili jedrskega orožja. Če bomo pokazali moč tega orožja in uničenje, ki ga je sposobno, ga bodo ljudje neradi uporabili,'' je dejal Spriggs.