VIDEO: Ogromna luknja na Floridi 'požrla' dve hiši

Ogromna luknja, ki se je odprla na v kraju Land O' Lakes na Floridi in pogoltnila dve hiši, se je po dobrem dnevu nehala širiti. Zdaj se lahko začnejo obnovitvena dela, so sporočile ameriške oblasti. V nevarnosti je bilo še devet hiš, iz katerih so preventivno evakuirali prebivalce. K sreči v dogajanju nihče ni bil poškodovan.

Oblasti ocenjujejo, da je luknja velika 76 krat 68 metrov, globoka pa 15 metrov. Polna je vode, ki pa slabo odteka, saj je v luknji veliko razbitin od porušenih stavb.

Pristojne so na pomoč poklicali v petek zjutraj po lokalnem času, ko je v novo nastalo luknjo padel čoln. A luknja se je hitro širila in kmalu dosegla rob hiše, v kateri ni bilo ljudi, so pa gasilci iz hiše rešili dva psa, kmalu nato se je del hiše že odlomil. Iz druge hiše so rešili tri ženske.

Ko je luknja požirala njihov dom, so se na kraj pripeljali tudi lastniki prve hiše. ''Nič niso mogli rešiti. Vse kar so imeli, je bilo v tisti hiši,'' je dejal policist Jason Murphy. Lastnice druge uničene hiše so še uspele rešiti dokumente in nujno potrebna zdravila.