VIDEO: Osupljivi posnetki kitov ubijalev

Španski fotograf David Gonzalez Buendia se je pridružil morskemu biologu Andreasu B. Heidenu na snemanju dokumentarnega filma na arktičnem delu Norveške. Na svoji poti sta srečala tudi kite ubijalce.

Jadranje, supanje in potapljanje s temi morskimi velikani se je združilo v osupljiv in dramatičen posnetek. Posnetki prikazujejo orke, kako plavajo mimo jadrnice in so videti razigrane. Buendia se je črnobelih kitov skoraj dotaknil. ''Prej kot nevarni ubijalci so orke nežne in radovedne, ko so v stiku s človekom. Na stotine ork in kitov grbavcev se zbere v regiji Tromso od novembra do januarja, da se prehranjujejo z ribami,'' so zapisali pod posnetkom.

Orke v dolžilo zrastejo do devet metrov, tehtajo 5,5 tone. Večinoma živijo okoli Antarktike, okoli 3000 živali pa je mogoče najti tudi v Barentsovem in Norveškem morju.

Narava je fotografu pripravila še eno presenečenje. Tako je lahko na morju užival pod severnim sijem: