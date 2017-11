VIDEO: Otrok neprevidno prečkal cesto in skoraj končal pod kolesi tovornjaka

Do tragedije je manjkalo le nekaj trenutkov, preprečila pa jo je predvsem prisebnost voznika tovornjaka. Posnetek z Norveške, ki je zaokrožil po spletu, je sicer nastal že 19. junija, a šokirani voznik se odločil, da ga zdaj z javnostjo deli, da bi opozoril na nevarnosti, ki na cesti prežijo na otroke, če ti niso previdni.

Posnetek prikazuje otroka, ki izstopi iz avtobusa, ki je po zagotovilih avtobusnega prevoznika ustavil na uradnem postajališču, nato pa neprevidno prečka cesto in skoraj konča pod kolesi velikega tovornjaka, ki ustavi v zadnjem trenutku. Deklica, ki se prav tako požene čez cesto, za trenutek "zamrzne", ko vidi pretečo nevarnost, nato pa steče na varno. Voznik Tor Bjoern Kyrkjebo je dejal, da je s hupanjem otroke sicer želel opozoriti, da se jim bliža tovornjak, a ni pomagalo.

Otroci so ranljivi udeleženci v prometu, opozarjajo pristojni, ki starše in odrasle pozivajo, da jih z napotki in zgledom usmerjajo k odgovorni udeležbi v prometu.