VIDEO: Evropa v primežu snega in mraza: težave beležili v prometu, zaradi podhladitve umrlo več ljudi

Slovenijo bo v naslednjih urah dosegel mrzel polarni zrak. Močan severni veter pa že ovira promet na Gorenjskem.

Polarne zračne mase, ki so dosegle tudi naše kraje, težave povzročajo v Avstriji, Nemčiji, Švici ter na jugu Evrope. Rdeči meteoalarm je tako razglašen za Avstrijo, Italijo, Črno goro in obalne predele Hrvaške, in sicer zaradi izredno nizkih temperatur ter močnega vetra, ki bo v sunkih presegal hitrosti 90 km/h.

V Moskvi so se danes prebivalci zbudili v sneženo jutro s temperaturo –30 stopinj Celzija. V Moskvi celo oblasti govorijo o nenavadno mrzlem vremenu, saj so temperature za ta čas v povprečju za 12 stopinj nižje. Rusko ministrstvo za zaščito pred katastrofami je prebivalce Moskve in turiste pozvalo, naj se ne zadržujejo na prostem.

Nekateri so se prvega letošnjega snega razveselili, večina pa je morala poprijeti za lopate, da se je sploh lahko odpravila od doma. (Foto: AP)

Vendar se temperatura v Moskvi ne bo ustavila pri -30 stopinjah, ravno na pravoslavni božič, ki je v soboto, naj bi se živo srebro spustilo na –40 stopinj, napovedujejo pa tudi močan veter.

V Nemčiji izmerili kar –27 stopinj Celzija

Sibirski mraz ni dosegel le Rusije, ampak so ga začutili tudi v švicarski dolini La Brevine, ki je znana kot švicarska Sibirija. Tu so danes izmerili skoraj –30 stopinj Celzija. Najhladneje pa je bilo v La Brevine 12. januarja 1987, ko so izmerili –41,8 stopinje.

V Nemčiji so danes izmerili najnižje temperature letošnje zime. Najhladneje je bilo na Bavarskem, kjer so v kar nekaj mestih izmerili temperature nižje od –20 stopinj Celzija, na najvišjem nemškem vrhu Zugspitze pa kar –26 stopinj.

V Nemčiji so danes izmerili najnižje temperature letošnje zime. (Foto: AP)

Iz Nemčije in Avstrije pa opozarjajo tudi pred nevarnostjo snežnih plazov. V Alpah v Spodnji Avstriji je od srede zapadlo skoraj pol metra novega snega.

Bukarešto zasul sneg

Glavno mesto Romunije je v noči na petek doseglo močno sneženje, ki ne ponehuje. Razglasili so oranžno stopnjo ogroženosti, zaradi obilnega sneženja pa je močno otežen promet.

Zaradi podhladitve na Madžarskem to zimo umrlo že 80 oseb

Na Madžarskem je to zimo zaradi podhladitve umrlo že najmanj 80 ljudi, kar je enkrat več kot lansko zimo. Približno 30 ljudi je zaradi mraza umrlo v lastnih stanovanjih, saj si zaradi revščine niso mogli privoščiti ogrevanja. V prvem objavljenem pregledu za to zimo pa niso vključene morebitne žrtve hladnega vala, ki trenutno potuje čez Evropo.

Izredne razmere v Italiji in na Balkanskem polotoku

Hladni val je zajel jugovzhod celine, močan veter in sneg ovirata promet na Hrvaškem, BiH ter v Makedoniji, poročajo tamkajšnji mediji. Jutro je bilo povsod mrzlo, s temperaturami globoko pod ničlo. Na Bjelašnici so namerili –22 stopinj Celzija, na Velebitu in na Biokovu na Hrvaškem pa –17 stopinj Celzija. Na Hrvaškem so se temperature tudi ob obali in na večini otokov spustile pod ledišče.

Sneg v Novalji na Pagu.

Zaradi močnega vetra je za ves promet zaprta avtocesta med Zagrebom in Splitom na odcepu Sveti Rok–Posedarje. Zaprta sta tudi mostova na otok Pag in pri Dubrovniku. Na avtocesti Reka–Zagreb je odcep Kikovica–Delnice zaradi močne burje odprt samo za osebna vozila. Zaradi burje ne plujejo številni trajekti in katamarani na otoke iz Splita.

Hrvaški hidrometeorološki zavod napoveduje, da bo tudi danes zelo mrzlo z veliko vetra, malo snega pa je možno pričakovati v Liki in notranjosti Dalmacije. Burja naj bi v sunkih dosegala hitrosti celo 165 km/h.

Severe Weather Europe je izdal naslednjo napoved za Evropo:

Sibirski mraz zajel tudi BiH

Na Bjelašnici pri Sarajevu so danes namerili –22 stopinj Celzija ob severnem vetru, ki je pihal 122 kilometrov na uro, je poročala regionalna televizija N1. Kot so dodali, so v Sarajevu namerili –9 stopinj Celzija. V BiH danes pričakujejo tudi rahlo sneženje v večjem delu države. V Hercegovini in zahodnem delu države je možen močan veter.

V Makedoniji izdali opozorila prebivalcem

Pri Nišu trčilo 30 vozil

Zaradi slabe vidljivosti, snega in neprimerne zimske opreme se je danes na avtocesti Beograd-Niš v bližini Niša zgodilo verižno trčenje, v katero je udeleženih več kot 30 vozil. Na urgenco naj bi prepeljali 22 oseb, med njimi je tudi šest otrok.

Tudi v Makedoniji ta konec tedna pričakujejo temperature pod –20 stopinj Celzija. Pristojne službe so pozvale državljane, naj se pripravijo na mraz in naj ne potujejo, če ni nujno potrebno.

Sneg je v četrtek zvečer prekinil promet na avtocesti Skopje–Veles v Makedoniji, je poročala avto-moto zveza Makedonije. Pričakujejo, da bo danes snega še več, v Skopju približno 20 centimetrov.

Srbija: Številna verižna trčenja, deli države odrezani od sveta

Zaradi sneženja in vetra se je v Srbiji danes zgodilo več nesreč, tako da je promet na avtocesti Niš-Beograd skoraj popolnoma obstal. V verižnnih trčenjih je bilo poškodovanih 25 oseb, med njimi tudi otroci. Promet je otežen zaradi visokih nanosov snega, navajajo srbski mediji.

Na planoti Pešter je zaradi snega od sveta odrezanih okoli 10.000 tamkajnšnjih prebivalcev. Nekateri nanosi snega so visoki do štiri metrov. Zaradi zmrzali so številni ostali brez vode, ogrožene so tudi ovce in krave na planoti.

Zasnežilo osrednjo in južno Italijo, sneg celo na Siciliji

Snežni vihar je prešel tudi Italijo. Prizadel je predvsem ljudi v osrednji Italiji, ki so ostali brez doma v več potresih lani. Kar 11.286 ljudi še vedno živi v hotelih, bivalnih kontejnerjih, šotorih in telovadnicah, zjutraj pa so se zbudili v zasneženo in ledeno pokrajino s temperaturami krepko pod ničlo.

Današnji posnetek italijanskih gasilcev mesta Amatrice.

Čez noč so se temperature spustile na minus 8 stopinj na Siciliji in minus 10 na jugu dežele Basilicata, sneg pa je pobelil celo obalne predele. Kot je zapisal italijanski meteorološki portal Meteo.it, gre za najhladnejših 48 ur v zadnjih nekaj desetletjih.

Posnetek iz vasice Trulli v Apuliji na 'peti italijanskega škornja'

Sneg je zapadel tudi na Siciliji.

Zaradi zimskih razmer je bila začasno prekinjena železniška povezava med Ancono in Bologno, zaradi močnega vetra pa nekatere trajektne povezave med celino in otoki.

Cilvilna zaščita opozarja: Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot

Italijanska civilna zaščita je v četrtek prebivalcem svetovala, naj se dobro pripravijo na ekstremni mraz, ki bo v petek in soboto zajel državo. Če ni nujno, naj se ne odpravljajo na pot, saj bodo številne ceste zasnežene in poledenele. Močno sneženje, poledica in zelo nizke temperature so še posebej napovedani za osrednjo in južno Italijo. Sneg pričakujejo tudi na obalnih predelih. Najbolj mrzlo bo v soboto, opozarjajo vremenoslovci. V Rimu v soboto pričakujejo temperature od –5 stopinj do komaj 3 stopinje Celzija, tako nizkih temperatur pa niso izmerili že 20 let, opozarja italijanski meteorolog Edoardo Ferrara.

Zaradi močnega vetra in snega so morali začasno ustaviti ladijski in trajektni promet tudi v grškem pristaniškem mestu Pirej. V večjih mestih so za brezdomce organizirali ogrevana skladišča in prostore, ki bodo odprta čez noč. Hladno vreme se bo nadaljevalo, v soboto pa naj bi snežilo celo na otoku Kreta.