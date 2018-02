VIDEO: Po zgodovinski zmagi orlov na ulicah množični izgredi: navijači razbijajo izložbe, trgovine, ulične svetilke

Filadelfijski orli so mestu prvič v zgodovini priborili zmago v finalu lige NFL. A namesto da bi navijači zmago proslavili mirno in kulturno, se jih je več deset tisoč odpravilo na ulice in pričelo "od sreče" uničevati vse, kar jim je padlo na pot - razbijali so trgovine, izložbe, v stavbe metali steklenice. Nekaj policistov in navijačev je ranjenih.