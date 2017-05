VIDEO: Poplave v Kanadi terjale prvo žrtev, tri ljudi pogrešajo

Hude poplave v Kanadi, ki jih povzroča močno deževje, so terjale prvo žrtev, tri ljudi pa pristojne oblasti še vedno išečjo. Po poročanju CNN je moški skupaj s svojim 2-letnim sinom na območju poplavljenega dela province Quebec zdrsnil s ceste in se pri tem smrtno poškodoval. Njegovo truplo so našli, iskalna akcija za otrokom pa se še nadaljuje. V avtomobilu je bila poleg pokojnega tudi njegova žena, ki se ji je uspelo rešiti, potem ko je avtomobil obrnilo na streho.

Kanado so prizadele hude poplave. (Foto: ENEX)

Dva pogrešana v Britanski Kolumbiji

S tamkajšnje policije poročajo, da pogrešajo dva moška. Močno deževje je poleg poplav povzročilo drsenje zemeljskih plazov, ki so poškodovali marsikatero hišo, med drugim tudi dom pogrešanega starejšega moškega. Poleg tega je izginil lokalni gasilski načenik, katerega naj bi odnesla narasla reka.

Okoli 3000 prebivalcev z območja Quebecka in Montreala je v strahu za življenje prostovoljno zapustilo svoje domove. Kanadske vojaške sile so še dodatno okrepile svoje enote, saj močnemu deževju, ki je v zadnjih nekaj dneh zajelo celotno vzhodno Kanado, ni videti konca.

Varnost državljanov ostaja glavna prioriteta

Po napovedih vremenoslovcev najhujše šele prihaja. Najobilnejše padavine napovedujejo za ponedeljek in torek. Izredne razmere, za katere so upali, da bodo le kratkotrajne, očitno še ne bodo preklicali, poplave pa vsak dan prizadanejo vedno več ljudi.

Župan Montreala poziva vse prebivalce, naj sodelujejo in upoštevajo vsa priporočila oblasti, saj bodo le tako lahko zagotovili čim večjo varnost v danih razmerah. Delavci Rdečega križa nudijo žrtvam poplav začasna zatočišča. Trudijo se, da nihče izmed prizadetih ne bi ostal brez pomoči. Delavci hodijo od vrat do vrat in skušajo pomagati ljudem, ki so še ostali ujeti na poplavljenih območjih.

Župan Coderre je podal javno zahvalo vsem braniteljem Montreala, ki so v preteklih dneh svoje življenje posvetili varovanju državljanov. "Zahvaljujem se vsem gasilcem, policajem, reševalcem in ostalim vojaškim delavcem ter prostovoljcem za njihovo požrtvovalnost in profesionalizem," je zapisal na svojem Facebook profilu. Poleg tega dodaja, da je situacija pod kontrolo in da bodo nadaljne izredne ukrepe prilagajali spreminjajočim se razmeram.