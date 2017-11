VIDEO: Posnetek bega severnokorejskega vojaka: streli rojakov so ga pokosili, južni sosedje so ga odvlekli na varno 

Objavili so dramatičen posnetek pobega severnokorejskega vojaka, ki so ga njegovi rojaki zato ustrelili, a so ga južnokorejski vojaki nato potegnili na varno, ga odpeljali v bolnišnico, kjer zdaj okreva. Gre za vojaka, ki je pobegnil prejšnji teden, pri katerem so zdravniki v prebavilih odkrili neverjetno veliko parazitov.

Rojaki so ga ustrelili, a so ga v sosednji državi rešili in zdaj okreva. (Foto: ENEX)

Posnetek prikazuje hitro vožnjo proti meji, po trčenju je vojak pobegnil peš. Med tem so svoje sile že zbrali drugi vojaki, ki so se peš, a oboroženi, napotili za njim v njegovem poskusu prečkanja meje ob vasi Panmunjom. Sorojaka so ustrelili najmanj petkrat.

Ob demilitariziranem območju je ranjeni vojak padel. K njemu so se splazili trije pripadniki južnokorejskega varnostnega bataljona in ga odvlekli na varno.

Predstavnik komande ZN v Južni Koreji Col Chad G Carroll je dejal, da so severnokorejski vojaki kršili sporazum, po katerem je bila ustavljena korejska vojna, saj so streljali preko črte, ki določa štiri kilometre široko demilitarizirano območje, prav tako pa so tudi fizično prečkali mejo, ker so sledili prebežniku.

Severna Koreja dogajanja do zdaj še ni komentirala. Je pa pripravljenost vojaka, da se sooči s smrtjo, da bi pobegnil, kot navaja Guardian, sramota za režim, ki je do zdaj trdil, da so bili vsi prebežniki žrtve ugrabiteljev ali da so jih ukanili, da so odšli iz države.

Demilitarizirano območje je močno zastraženo, saj je obkroženo z visokimi ograjami, po tleh so posute mine. Večina Severnokorejcev sicer pobegne na Kitajsko in potem prek tretje države pripotuje v Južno Korejo.

V sobo so mu dali zastavo, da so ga prepričali, da je res prečkal mejo

Severnokorejski pobegli vojak v bolnišnici okreva, po zahtevnih dveh posegih, da so mu iz telesa odstranili naboje, je prišel k zavesti in je želel gledati televizijo. Predvajajo mu južnokorejske filme, ki naj bi prispevali k boljšemu psihičnemu okrevanju, je navedla tiskovna agencija Yonhap. ''Dobro je. Ne bo umrl,'' je dejal kirurg Lee Cook-jong.

Zaradi travmatične izkušnje mu nudijo ustrezno psihiatrično oskrbo, medicinske sestre so v njegovo sobo tudi obesile južnokorejsko zastavo, da je tako vendarle prepričan, da je njegov beg uspel.

''Pacient kaže znake depresije, ki je posledica stresa po dveh večjih operacijah. Opravili bomo testiranja za posttravmatski stres,'' je dejal Lee in dodal: ''Ne gre, da bi pacient odprl oči in odkorakal iz bolnišnice po dveh operacijah, kot to prikazujejo v filmih.''

Kirurg je še dejal, da mu je vojak razložil, da se je za beg odločil sam. ''Razlog za pobeg, kljub tveganju smrti, je bilo upanje, ki mu ga predstavlja Južna Koreja,'' je njegove besede povzel kirurg. V bolnišnici bo vojak še kar nekaj časa.