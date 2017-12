FOTO in VIDEO: Požari ne pojenjajo: gasilci rešujejo prebivalce in njihova premoženja

Požari v naravi okrog Los Angelesa, ki jih razpihujejo močni vetrovi, so se v četrtek neusmiljeno nadaljevali in kalifornijski gasilci napovedujejo, da ne bo bistvenega izboljšanja položaja vse do nedelje. Domove je doslej zapustilo 200.000 ljudi, štirim velikim požarom pa se pridružujejo drugi manjši.

V novem požaru, poimenovanem Lilac, v bližini San Diega sta se dve osebi poškodovali, a pristojni niso povedali, kako hudo sta opečeni. Na poti je namreč požgal prikoličarsko upokojensko skupnost, večino so pravočasno evakuirali.

Požari so izbruhnili v ponedeljek in potem nekateri tudi v torek. V okrožju Ventura, kjer divja največji požar Thomas, je zgorelo 465 kvadratnih kilometrov, ogenj je uničil 439 hiš, še 85 jih je poškodoval. Tudi drugi požari so uničili več deset hiš, pogorele so tudi nekatere bogataške vile.

Plameni prekinjajo promet na avtocesti med okrožjema Ventura in Santa Barbara, pa tudi železnico. Ljudje pred ognjem bežijo praktično tik pred zdajci, saj veter požare širi zelo hitro. Ogenj je ponekod prodrl do obale Tihega oceana in gasilci so ga doslej omejili le 5-odstotno. V četrtek se je začel pomikati proti mestu Santa Barbara.

Vetrovi Santa Ane vsako jesen pihajo iz kalifornijske puščave in proti zahodu potiskajo vroč ter suh zrak. Zaradi tega jeseni po južni Kaliforniji vedno gori, a praviloma se najhujše konča novembra. Vetrovi lahko dosežejo hitrost do 120 kilometrov na uro, okrepljeni pa bodo najmanj do konca tedna.

Gasilci rešujejo tudi domače živali in zavetišče mesta Los Angeles ima 184 novih gostov, od psov, mačk, zajcev do lam, oslov in konjev. V torek je na žalost do smrti zgorelo 29 konjev na ranču blizu mesta.

Nek mladenič pa ustavil svoje vozilo ob avtocesti in rešil divjega zajčka: