FOTO in VIDEO: Sena poplavlja, okoli 650 Parižanov je svoje domove že zapustilo

Pariz je zaradi vse višje gladine Sene v visoki pripravljenosti pred poplavami. Gladina bi lahko ostala visoka tudi v prihodnjem tednu, še posebej, če obilno deževje ne bo ponehalo, napovedujejo vremenoslovci. Sena je ponekod že prestopila bregove, nekateri prebivalci pa se morajo zato čez poplavljene ulice prebijati s čolni.

Sena teče v prestolnici skozi globok kanal, ki omejuje morebitno poplavljanje objektov v bližini. Vendar pa je reka že prestopila bregove na nekaterih območjih v predmestju.

Na nekaterih območjih je poplavna voda že v petek pričela zamakati kleti, ponekod pa so ulice poplavljene že do te mere, da se morajo prebivalci skozi njih prebijati s čolni.

Prebivalci se ponekod vozijo s čolni. (Foto: AP)

Na severozahodu Pariza so medtem evakuirali zdravstveni center, kjer se je zdravilo 86 ljudi. Svoje domove pa je v okolici prestolnice moralo zapustiti več kot 650 ljudi.

Zaradi nevarnosti poplav je omejen tudi vstop v muzej Louvre, kjer je oddelek islamske umetnosti zaprt za obiskovalce.

Francoska agencija za poplave Vigicrues je medtem zmanjšala napovedi za višino gladine Sene s 6,2 metra do največ 6 metrov. To je sicer še vedno več od njene običajne višine, ki meri okoli metra do dveh metrov.

Francoski meteorologi so od decembra lani do januarja zabeležili tretjo najvišjo raven padavin v državi, zabeleženo od leta 1900.