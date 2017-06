VIDEO: Pretresljiv posnetek dogajanja v zabaviščnem parku: 14-letno dekle pade s sedežnice, lovijo jo z golimi rokami

Po spletu kroži pretresljiv posnetek dogajanja v zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi New York. 14-letno dekle je iz še neznanih razlogov zdrsnilo s sedeža panoramske sedežnice in obviselo več metrov visoko.

Kot napeto dogajanje opisuje Crystal Nadareski, eden od obiskovalcev, je ravno zapuščal park, ko je zaslišal glasno kričanje. “Ljudje in varnostniki so se začudeno gledali in niso natančno vedeli, kako naj ukrepajo. Sedežnica, s katere je viselo dekle, je še kakšni dve do tri minute delovala, nato so jo končno ustavili. Sledilo je še tri ali štiri minute obupanih klicev na pomoč,” pravi.

Kričanje je pritegnilo tudi pozornost Matthewa Howarda, še enega obiskovalca. Vzel je stvari v svoje roke in zbral ljudi, da bi dekle ujeli. “Rekel sem ji, da je vse v redu, da se lahko spusti, da jo bomo ujeli,” je pojasnil.

Na dramatičnem posnetku je slišati vpitje, dekle se ni moglo več držati. V trenutku, ko je padla s sedežnice, so vsi zbrani proti njej nastavili roke in jo tudi ujeli. Howard je pri tem utrpel lažje poškodbe hrbta, a bo hitro okreval. “Nisem mogel dopustiti, da bi se ji kaj zgodilo, da bi morda celo umrla. Nihče se ne želi tako postaviti pod nekoga, ki pada z višine, a enostavno nisem mogel le stati in opazovati,” je Howard pojasnil medijem.

Dekle so odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč zaradi udarca. Kot so sporočili, je utrpela le lažje poškodbe.

Pristojni zdaj ugotavljajo vzrok nesreče, iz zabaviščnega parka pa so sporočili, da do konca preiskave sedežnica za panoramske vožnje ne bo obratovala.