VIDEO: S pesmijo potolažile nedonošenko

Prazniki niso za vse najlepši čas, še posebej, če jih moramo preživeti v bolnišnici, še težje je najbrž otrokom. Zato so se medicinske sestre v kanadski bolnišnici odločile, da bodo otrokom omogočile čim lepši božič. Na oddelku za intenzivno nego nedonošenčkov sta Marieneth Montenegro in Lisa Sampson polepšali dan tudi nedonošenki Anyi in jo tako pomirile. Ganljiv trenutek so tudi posneli, in s posnetka je videti, kako se dojenčica ob melodiji in dotiku pomiri.

Sunnybrook Hospital nurses in Toronto, best thing you will see today, Merry Christmas Twitterverse! pic.twitter.com/DDAOcSQx1O — John Bick (@JohnBick4) December 23, 2016

"Dojenčki zelo radi slišijo naš glas, radi slišijo petje, zato spodbujamo to. Pesem jih vedno pomiri," pa je še komentirala Kate Robson, koordinatorka v bolnišnici ter dodala, da je poleg petja tudi človeški dotik tisti, ki deluje zdravilno.