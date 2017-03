VIDEO: Severovzhod ZDA trepeta pred najhujšim snežnim viharjem letos

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Pretežen del ZDA je danes zaobjel leden veter, severni del vzhodne obale pa se pripravlja na najhujši snežni vihar letos. Čeprav je po mili zimi pomlad tik pred vrati, se je na vzhodni obali ZDA v trku dveh ciklonov izoblikoval snežni vihar Stella, ki bo lahko prinesel tudi do pol metra snega.

Državni meteorološki urad je opozoril, da se bodo lahko temperature do torka spustile rekordno nizko za to obdobje, ponekod bodo zaradi snežnega viharja težave v prometu, možni so tudi izpadi elektrike.

Opozorilo pred snežnimi nevihtami so izdali za širše območje od Washingtona do juga zvezne države Maine. (Foto: AP)

Opozorilo za snežni vihar so izdali za New York, v opozorilu pa prebivalce pozvali, naj ne odhajajo na pot, če res ni nujno. Zaradi snežnih razmer bo potovanje namreč "zelo nevarno".

Opozorilo pred snežnimi nevihtami so izdali za širše območje od Washingtona do juga zvezne države Maine. Med drugim pričakujejo predvsem sunke vetra s hitrostjo do skoraj 100 kilometrov na uro.

Zaradi prihajajočega viharja so že odpovedali več sto poletov, skupaj s torkom naj bi tako odpovedali okoli 1500 poletov. Letalska družba Southwest Airlines je izdala opozorilo pred možnimi odpovedmi letov, zamudami in preusmeritvami. Opozorilo velja do srede.

Lokalni fotograf John Kucko je minuli konec tedna v svoj fotografski objektiv ujel hišo obdano z ledenim oklepom. Hiša leži na obali jezera Ontario, zaradi vetra, ki je dvigal vlago z jezera, ter nenadnega padca temperatur, je hišo dobesedno prekril led. Kucko je fotografijo objavil na družbenih omrežjih, mnogi pa mu niso verjeli, da gre za resnično fotografijo in so mu očitali, da so bele plasti na hiši v bistvu gosta pena.