VIDEO: Cerar o srečanju Melanie in Mojce: Družili sta se v zelo dobrem vzdušju. To me zelo veseli

Slovenija si očitno zelo želi, da bi jo čim prej obiskala prva dama ZDA. Med obiskom Vatikana je Melanio Trump v Slovenijo povabil kardinal Rode, po neuradnih podatkih pa naj bi Melania v četrtek v Bruslju dobila novo povabilo za obisk rodne dežele, in sicer naj bi jo v Slovenijo povabila tudi partnerica slovenskega premierja Mira Cerarja Mojca Stropnik.

Na predstavništvu Slovenije pri Natu, kjer je imel premier novinarsko konferenco, so danes postregli s potico, ki je postala hit po obisku ameriškega predsedniškega para pri papežu Frančišku. Vonj po potici se širi tudi v Bruslju, je povedal Cerar.

Stropnikova je v Bruselj odpotovala skupaj s Cerarjem, ki se udeležuje vrha severnoatlantskega zavezništva. Ta je danes povedal, da sta imeli Mojca in Melania v sklopu partnerskega programa v četrtek v Bruslju "zelo prijeten pogovor" in da sta "našli pristen človeški stik". "V zelo dobrem vzdušju sta se včeraj družili. To me zelo veseli," je dejal in ocenil, da je tudi to znamenje, da lahko sodelujemo na različne načine.

V odgovoru na vprašanje, ali pričakuje obisk ameriške prve dame ali predsedniškega para v Sloveniji, je izrazil prepričanje, da bo rezultat dobrega pogovora med gospema kdaj kakšen stik v Sloveniji ali kje drugje. Konkretnejši pa ni bil.

Od leve proti desni: Brigitte Trogneux (Francija), Emine Erdogan (Turčija), Gauthier Destenay (Luksemburg), Melania Trump (ZDA), Mojca Stropnik (Slovenija), belgijska kraljica Mathilde, Thora Margret Baldvinsdottir (Islandija), Ingrid Schulerud - Stoltenberg (Norveška), Desislava Radeva (Bolgarija) ter Amelie Derbaudrenghien (Belgija). (Foto: AP)

Žene in partnerice voditeljev članic Nata so imele med zasedanjem poseben program, ki je med drugim vključeval tudi obisk muzeja, posvečenega belgijskemu nadrealističnemu slikarju Reneju Magrittu. Melanii Trump so v muzeju družbo delale partnerica Mira Cerarja Mojca Stropnik, francoska prva dama Brigitte Trogneux, žena turškega premierja Emine Erdogan, zakonski partner luksemburškega premierja Gauthier Destenay, belgijska kraljica Mathilde, žena islandskega premierja Thora Margret Baldvinsdottir, žena norveškega premierja in generalnega sekretarja Nata Ingrid Schulerud - Stoltenberg, pa soproga bolgarskega premierja Desislava Radeva ter soproga premierja Belgije Amelie Derbaudrenghien.

Cerar je še povedal, da sta imela tudi onadva z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom krajši pogovor in da mu je omenil, da ga Slovenija še kako pozna. "Na kratko sva spregovorila nekaj besed o Sloveniji," je dodal. Pogovor je bil smiseln, je še dejal Cerar, ki verjame, da bo Slovenija ostala z ZDA v dobrih odnosih kot doslej. Ob tem je izpostavil, da je pomembno predvsem, da ZDA ostanejo zveste demokratičnim vrednotam, s katerimi vplivajo na celoten svet.

Po neuradnih informacijah naj bi tudi Stropnikova (v roza obleki) ponovila vabilo ameriški prvi dami na obisk v Slovenijo. (Foto: APTN Video)

Partnerje voditeljev zveze Nato sta zvečer sprejela tudi belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde ter jim razkazala kraljeve vrtove v Laeknu, nato pa jih gostila na večerji.

Donald in Melania sta v Bruselj dopotovala iz Rima, kjer sta se sestala z italijanskim političnim vrhom in tudi s papežem Frančiškom. Tam sta ju spremljala tudi Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner, ki pa nista nadaljevala poti v Bruselj, ampak sta ostala v Rimu, od koder naj bi se vrnila neposredno v ZDA.