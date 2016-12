VIDEO: Smučarji po več urah rešeni

Več kot 150 smučarjev, ki so bili več ur ujeti na kabinski žičnici v kraju Cervinia v italijanskih Alpah, so uspešno rešili. 153 smučarjev je moralo kar sedem ur preživeti v gondoli, potem ko so se zaradi močnega vetra zapletli kabli.

Kabine so se ustavile na višini več kot 2500 metrov nad smučiščem v dolini Aosta, v bližini s francosko mejo. Reševanje se je končalo okoli polnoči. Kljub mrazu o ozeblinah oziroma podhladitvah niso poročali.

Gondolska žičnica na območju Cervinie nedaleč od švicarske meje sicer povezuje Plan Maison na višini 2550 metrov nadmorske višine in Crime Bianche Laghi na višini 2800 metrov nadmorske višine.

Takšne nesreče so pogoste. Septembra je moralo okoli 30 turistov noč preživeti v gondoli nad francoskimi Alpami. Na koncu je pristojnim uspelo zagnati žičnico, saj so sprostili zapletene kable.