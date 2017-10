VIDEO: Tajfun Lan z vetrovi do 162 km/h zahteval že najmanj pet življenj

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Tajfun Lan, ki je danes prečkal Japonsko, je zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, še enega človeka pa pogrešajo. Poškodovanih je bilo več kot 130 ljudi. Tajfun je že v soboto in nedeljo japonskemu otočju prinesel obilne padavine, veter je v sunkih dosegal hitrosti do 162 kilometrov na uro.

Po zadnjih podatkih je tajfun zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. Jugozahodno od mesta Fukuoka je 63-letni moški umrl, ko je nanj padel gradbeni oder. V prefekturi Yamaguchi so našli truplo 70-letnika, ki se je s čolnom znašel v težavah. 68-letna ženska in 29-letnega moški sta utonila v svojih avtomobilih. Moški, star okrog 80 let, pa je umrl zaradi poškodb glave ob padcu.

Poškodovanih je bilo več kot 130 ljudi, medtem ko je japonska vlada potrdila 97 poškodovanih.

Lan je Japonsko dosegel danes ob 3. uri po lokalnem času (v nedeljo ob 20. uri po srednjeevropskem času) v prefekturi Shizuoka in jo zapustil približno šest ur kasneje. Obilno deževje, ki je japonsko otočje zajelo že v soboto in nedeljo, je povzročilo obsežne poplave in sprožilo zemeljske plazove.

Tajfun je zahteval že nekaj življenj. (Foto: AP)

Kot je pisala japonska tiskovna agencija Kyodo, je že do nedelje zvečer v prefekturi Wakayama v 48 urah padlo 800 milimetrov dežja, v prefekturi Mie pa 700 milimetrov.

V Tokiu je zaradi tajfuna na postajah obtičalo več vlakov, prekinili pa so tudi promet hitrih vlakov na severu države, potem ko so zaradi izpada električne energije čez noč potniki obstali v vlakih.

Danes so poleg tega odpovedali tudi že 300 poletov, v nedeljo pa zaradi močnega vetra 500. Ustavili so tudi trajekte na zahodu države.

Iz avtomobilskega proizvajalca Toyota so sporočili, da je danes proizvodnja ustavljena.

Tajfun je sicer Japonsko prizadel ravno v času predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih si je japonski premier Shinzo Abe zagotovil dvotretjinsko večino.