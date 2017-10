VIDEO: Tako so zdravniki iz bolnice vrgli predstavnike ministrstva

V splošni bolnici v Zvorniku v Bosni in Hercegovini so se zdravniki uprli menjavi direktorja in iz bolnice preprosto prepodili predstavnike ministrstva za zdravje, ki so prišli opravit primopredajo. Padale so težke besede, uradnikom pa ni ostalo drugega, kot da so preprosto odšli. Več v videu.