VIDEO: Tornadi v Teksasu zahtevali več mrtvih

Ameriški vremenoslovci so potrdili najmanj tri tornade, ki so pustošili v Teksasu. V kraju Canton, ki je okoli 95 kilometrov vzhodno od mesta Dallas, so tornadi zahtevali pet smrtnih žrtev, o veliki gmotni škodi pa poročajo tudi iz sosednjih krajev Eustace, Fruitvale in Caney City.



Tornadi so prinesli tudi obilno deževje, zaradi katerega so poplavljene številne ceste. Guvernerja zveznih dežel Missouri in Oklahoma sta zaradi poplav že razglasila izredne razmere.