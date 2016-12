VIDEO: Trenutek, ko je tovornjak z nezmanjšano hitrostjo zapeljal med ljudi

Nemški mediji so objavili posnetek, ki kaže trenutek, ko je velik, črn tovornjak iz ceste nenadoma zapeljal na božični sejem na Breitscheidplatzu. Vozil naj bi s hitrostjo od 60 do 70 kilometrov na uro in pod seboj pokopal najmanj 12 ljudi, še okoli 48 je bilo v napadu ranjenih.

Video je posnela kamera na armaturi taksija, ki je bil v neposredni bližini, ko se je zgodil napad. Na njem se vidi, iz katere smeri je pripeljal 40-tonski tovornjak ter, da je ta imel prižgane luči – doslej so namreč poročali, da naj bi tovornjak med ljudi zapeljal brez luči.

V Nemčiji in drugod po Evropi medtem še vedno poteka iskalna akcija za glavnim osumljencem Anisom Amrijem.