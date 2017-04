FOTO in VIDEO: Trumpovo maščevanje Asadu za kemični napad: s tomahawki zradirali sirsko vojaško letališče

Ameriška vojska je z raketami napadla vojaško letališče režima sirskega predsednika Bašarja al Asada, ki ga Washington obtožuje torkovega napada s kemičnim orožjem na mesto Kan Šejkun, v katerem je umrlo najmanj 86 ljudi.

Pentagon je sporočil, da so 59 vodljivih raket tomahawk na sirsko vojaško letališče Aš Šairat v provinci Homs sprožili ob 4.40 po sirskem času z dveh vojaških ladij oz. rušilcev v Sredozemskem morju, poroča BBC. Z izstrelki so ciljali sirska letala, skladišče, vojaško opremo, bunkerje, municijo in radarje. Namen napada, o katerem so vnaprej obvestili rusko vojsko, ki sirsko vlado podpira, je bil, da režim odvrnejo od uporabe kemičnega orožja, je še dodal.

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so bili v napadu ubiti najmanj štirje vojaki, vojaška baza pa skoraj v celoti uničena – med drugim letališka steza, rezervoarji z gorivom in zračna obramba.

Guverner pokrajine Homs Talal Barazi je prav tako sporočil, da je napad terjal smrtne žrtve in povzročil veliko gmotno škodo. "Gasilci in pripadniki civilne zaščite so potrebovali dve uri, da so ukrotili požar ter evakuirali ranjene in mrtve z letališča," je dejal in dodal, da ameriško bombardiranje slabi zmožnosti sirske vojske v boju proti terorizmu.

Američani so s tomahawki zradirali letališče Aš Šairat v provinci Homs.

Trump: Asad je pobil nemočne moške, ženske in otroke

Še pred tem je ameriški predsednik Donald Trump dejanje Asadove vojske obsodil in napovedal, da se bo nekaj zgodilo. Posvetoval se je z obrambnim ministrom Jamesom Mattisom, ki mu je podal nekaj predlogov za vojaško ukrepanje. Odločil se je za tomahawke.

Trump je v kratki izjavi za javnost na svojem floridskem posestvu Mar a Largo potrdil, da je ukazal napad na letališče v Siriji, od koder je bil sprožen kemični napad. "Asad je pobil nemočne moške, ženske in otroke. Za številne je bila to počasna in surova smrt. V tem barbarskem napadu so bili okrutno umorjeni celo čudoviti dojenčki. Noben božji otrok ne bi smel nikoli trpeti takšnih grozot," je med drugim dejal in dodal, da je preprečevanje širjenja kemičnega orožja ključni nacionalni interes ZDA.

Zagotovil je, da ni nobenega dvoma, da je Sirija uporabila prepovedano kemično orožje, kršila obveze iz Konvencije proti kemičnemu orožju in zanemarila pozive Varnostnega sveta. "Številni poskusi spremembe Asadovega obnašanja so dramatično propadli. Zaradi tega se begunska kriza povečuje, regija se destabilizira, kar ogroža ZDA in zaveznike. Vse civilizirane države pozivam naj se nam pridružijo v prizadevanjih za končanje klanja in prelivanja krvi v Siriji in končanje terorizma v vseh oblikah," je dejal in na koncu poleg Amerike prosil za božji blagoslov ne le Amerike ampak celotnega sveta.

Napadel kljub svarilom pred posledicami: 'Poglejte Irak, poglejte Libijo!'

Trump je napad ukazal kljub opozorilu Rusije, da bo imela vojaška akcija proti Siriji negativne posledice.

Ruski veleposlanik pri ZN Vladimir Safronkov je v četrtek med neuspešnim dogovarjanjem Varnostnega sveta ZN o resoluciji za obsodbo uporabe kemičnega orožja dejal, da bo odgovornost za vojaško akcijo na ramenih tistega, ki bo sprožil takšen dvomljiv tragičen ukrep. "Poglejte Irak, poglejte Libijo!"

ZDA ne bodo več mirno opazovale, kako Asad pobija nedolžne

Trumpov predhodnik Barack Obama nikoli ni odločneje ukrepal proti Asadu, zaradi česar si je prislužil kritike jastrebov v kongresu, kot je senator iz Arizone John McCain.

Ta je skupaj z republikanskim kolegom iz Južne Karoline Lindseyjem Grahamom zdaj sporočil, da vojaška akcija pošilja pomembno sporočilo, da ZDA več ne bodo mirno opazovale, kako Asad s pomočjo Rusije pobija nedolžne civiliste v Siriji.

Senatorja sta Trumpa še pozvala naj povsem izloči iz boja Asadove zračne sile ter skupaj z zavezniki in partnerji razvije celovito strategijo za končanje spopadov v Siriji.

Sirska vlada je medtem ameriški ukrep označila za dejanje agresije.

Varnostni svet ZN brez odločitve o sirski resoluciji

Sicer pa Varnostni svet ZN v četrtek ni uspel priti do soglasja okrog resolucije, s katero bi obsodil torkov napad s kemičnim orožjem. Britanski diplomat Stephen Hickey je na Twitterju objavil, da se posvetovanja o besedilu resolucije nadaljujejo.

Prvi osnutek resolucije so pripravile tri zahodne stalne članice Varnostnega sveta ZDA, Velika Britanija in Francija, ki skupaj z nevladnimi organizacijami trdijo, da ni nobenega dvoma, da so vladne sile v torek iz zraka s kemičnim orožjem napadle mesto na severu Sirije Kan Šejkun, ki je pod nadzorom upornikov.

V napadu je bilo ubitih najmanj 86 ljudi, med njimi 30 otrok in 20 žensk. Ranjenih je bilo 160 ljudi. Sirski režim to zanika, kot vedno pa se z njim strinja tudi Rusija, ki je doslej vložila veto na sedem resolucij Varnostnega sveta, ki so bile kritične do Asada. Nazadnje s pomočjo Kitajske februarja, ko je režim prav tako uporabil kemično orožje.

Rusija je vložila svoj osnutek resolucije, ki nima veliko podpore, nazadnje pa je svoj osnutek vložilo še deset voljenih članic Varnostnega sveta, ki želijo najti kompromis oziroma jim je dovolj čakanja na stalne članice, ki ne uspejo priti do soglasja.