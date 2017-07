VIDEO: Žena poljskega gostitelja spustila Trumpa in se najprej rokovala z Melanio. Ameriški voditelj onemel od začudenja

Na odmevnem obisku pri poljskem predsedniku Andrzeju Dudi in njegovi soprogi Agati Kornhauser-Duda je ameriški predsednik Donald Trump znova razburkal svetovno javnost z nerodno in neučakano potezo. Ob srečanju obeh predsednikov in njunih soprog je Trump roko prehitro iztegnil proti prvi dami Poljske, ki se je sprehodila mimo njega in najprej segla v dlan prvi dami ZDA Melanii Trump, čeprav bi se morala najprej rokovati z njenim možem. Trump je vse skupaj pospremil z izrazom začudenja. Soproga gostitelja se je nato rokovala s Trumpom, a so vse skupaj v objektiv ujeli mediji. V hipu je završelo na družbenih omrežjih.

Ameriški predsednik bi moral počakati, da mu poljski gostitelj sam predstavi svojo soprogo. (Foto: AP)

Ameriški mediji poročajo, da se je njihov predsednik očitno spozabil nad protokolom, ki narekuje, da se najprej med seboj rokujeta oba predsednika. Trump bi moral torej počakati, da mu gostitelj sam predstavi svojo soprogo. "Voditelj države gostiteljice najprej pozdravi gostujočega vodjo države in nato njegovo soprogo," je razložil mednarodni protokolarni strokovnjak Gilbert Monod de Froideville, ki je tudi častni svetovalec nizozemske kraljeve družine. "Nato gostitelj predstavi še svojo soprogo, ki se najprej rokuje z gostujočim predsednikom, nato pa še z njegovo soprogo. Gostitelj vodi, ameriški predsednik in soproga gostitelja pa bi morala počakati," je še pojasnil.

Rokovanje ameriškega predsednika se je v preteklosti že večkrat izjalovilo. Tako je do neprimernih situacij med rokovanjem prišlo s številnimi svetovnimi politiki, nazadnje s francoskim predsednikom Emanuelom Macronom, s katerim sta nekaj trenutkov celo merila moči. Podobna situacija se je zgodila tudi z japonskim premierjem Shinzom Abejem, kjer je Abe, potem ko je Trump popustil prijem, kar zavzdihnil od bolečin.

Odmevna je bila tudi njegova nerodna poteza ob rokovanju z nemško kanclerko Angelo Merkel, ki se v bistvu ni zgodilo. To se je pripetilo marca letos. Tokrat sta se Merklova in Trump sicer rokovala, a je bilo njuno rokovanje videti bolj zadržano.

V tem primeru je Macron "konkuriral" Trumpovemu močnemu stisku. (Foto: AP)

Trump je večkrat sam poudaril, da imajo roke, predvsem dlani, zanj velik pomen – predvsem njihova velikost in moč. Svoje je večkrat ponosno kazal ter jih hvalil kot "velike, močne dlani", ki bojda predstavljajo prav takšno predsednikovo osebnost. V svetu gospodarskih mogotcev, kjer je bil Trump pred svojo politično kariero med najmočnejšimi, je rokovanje zelo pomembna poteza, s katero nasprotniku na subtilen način namigneš na svojo premoč nad njim.