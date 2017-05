VIDEO: V Egiptu odkrili mumije, ki so nedotaknjene 'počivale' več kot 2.300 let

Egiptovski arheologi so odkrili nekropolo, v kateri naj bi bilo okrog 30 mumij, za katere predvidevajo, da so stare več kot 2.300 let. Mumije so odlično ohranjene, zato gre za neprecenljivo in edinstveno najdbo.

Ministrstvo za antikvitete je v soboto sporočilo, da so blizu mesta Minya ob Nilu odkrili 17 mumij. Vasica Tuna al-Gabal, ki je skrivala presenetljive dragocenosti, leži na zahodu puščave, približno 217 kilometrov južno od Kaira. V veliki nekropoli naj bi se nahajalo tudi na tisoče mumificiranih ibisov, egipčanskih svetih ptičev, in drugih živali ter številne grobnice ter pokopališke stavbe.

"To je prva človeška nekropola, ki smo jo našli v Tuna al-Gabalu," je po poročanju Independenta dejal minister za izkopavanja Khaled al-Anani. Mumije so menda odlično ohranjene, najverjetneje gre za trupla predstavnikov oblasti ali duhovnikov.

Arheologi predvidevajo, da bodo odkrili še številne zanimive predmete. (Foto: APTN Video)

Med za zdaj odkritimi predmeti je še šest sarkofagov, dve glineni krsti, dva papirusa in številne posode. Nekropola leži osem metrov pod površjem, strokovnjaki pravijo, da naj bi izvirala iz poznega obdobja antičnega Egipta. Z odkopavanji so šele začeli, tako da predvidevajo, da bodo odkrili še številne presenetljive predmete.

Do najdbe prihaja v času, ko se Egipt obupano bori z upadanjem števila turistov, ki so nekoč drli v državo na ogled številnih starodavnih dragocenost, po letu 2011, ko se je stanje v državi zaradi arabske pomladi zaostrilo, pa njihovo število drastično pada.