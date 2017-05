VIDEO: V Montrealu zaradi poplav izredno stanje

V kanadskem Montrealu so zaradi poplav, ki jih povzročata hudourniško deževje in taljenje snega, razglasili izredno stanje. Oblasti so ukrep sprejele v nedeljo popoldan in bo veljal naslednjih 48 ur.

Po provinci Quebec je že poplavilo 126 naselij oziroma 1900 domov. Na pomoč je na poplavljena območja priskočilo 1200 vojakov, ki pomagajo pri evakuaciji.

Izredno stanje so razglasili tudi v mestu Rigaud na zahodu Montreala, kjer so ene od najhujših razmer. "Ljudi moramo evakuirati, ko smo jih dali v čolne, so jokali kot otroci. Žal mi je, ampak smo na točki, ko niso v položaju, da odločajo o svoji prihodnosti," je povedal župan mesta Hans Gruenwald Jr.

Močno deževje in visok vodostaj rek je tudi v provinci Ontario. Jezero Ontario je doseglo najvišji vodostaj po letu 1993.

Toplejše temperature povzročajo taljenje snega na zahodu Kanade, v Britanski Kolumbiji, kjer grozijo tudi zemeljski plazovi.