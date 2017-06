VIDEO: V Parizu moški poskušal z avtomobilom zapeljati v vernike pred mošejo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Francoski policisti so v Parizu aretirali moškega, potem ko je skušal z vozilom zapeljati v množico, zbrano pred mošejo, poroča BBC.

Incident se je zgodil včeraj okoli 18:30, v predmestju Pariza Créteil. Na srečo nihče ni bil ranjen, pravočasno so ga namreč ustavile ovire, postavljene za zaščito mošeje.

Evropa je bila v preteklem letu deležna številnih terorističnih napadov z vozili.

Kot so pojasnili francoski policisti, se je osumljenec z vozilom večkrat namerno zaletel v stebre in ovire, postavljene pred mošejo. Zatem ko ga je vozilo pustilo na cedilu, pa je skušal peš pobegniti, a so ga kmalu prijeli. Za zdaj se zdi, da moški ni bil pod vplivom drog ali alkohola.

Motiv za poskus napada ostaja neznan, francoski mediji pa poročajo, da je napadalec Armenec, ki se je želel maščevati za pretekle teroristične napade Islamske države. To naj bi sicer potrdil tudi ob aretaciji in dejal, da naj bi bilo njegovo dejanje maščevanje za napad na koncertno dvorano Bataclan novembra 2015 in napad, ki se je junija letos zgodil na Elizejskih poljanah.

Časovnica napadov z vozili v Evropi:

14. julij 2016, Nica, Francija: 31-letni moški je s tovornjakom zapeljal v množico, ki si je ob dnevu padca Bastilje želela ogledati ognjemet. Najprej je začel streljati v ljudi, nato pa s tovornjakom pospešil naravnost v množico in s hitrostjo okoli 40 kilometrov na uro peljal skoznjo še dober kilometer. V napadu je 80 ljudi umrlo, več kot 300 je bilo ranjenih.

19. december 2016, Berlin, Nemčija: Tovornjakar je zapeljal v množico ljudi, ki se je udeležila božičnega sejma na Breitscheidplatzu. Umrlo je 12 ljudi, še 49 je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.

22. marec 2017, London, Velika Britanija: Šest ljudi je umrlo in najmanj 50 je bilo ranjenih, ko je voznik kombija kosil pešce na londonskem mostu Westminster. Napadalec je nato s kombijem zapeljal v zunanja vrata parlamenta, izstopil iz avtomobila in z nožem zabodel policista. Štirje ljudje so umrli, še 20 je bilo ranjenih.

7. april 2017, Stockholm, Švedska: Štirje ljudje so umrli, zatem ko je voznik tovornjaka zapeljal v ljudi pred trgovino. Aretirani voznik uzbekistanskih korenin je priznal, da je šlo za teroristični napad.

3. junij 2017, London, Velika Britanija: Osem ljudi je bilo ubitih, ko so trije napadalci s kombijem zapeljali v pešce na londonskem mostu, nato pa na bližnji tržnici Borough več ljudi napadli še z noži. V terorističnem napadu je umrlo šest oseb, tri napadalce je policija ubila.

19. junij 2017, London, Velika Britanija: 47-letni moški je s kombijem namerno zapeljal v množico vernikov pred mošejo v londonskem predmestju Finsbury Park. Pri tem je ena oseba umrla, 10 ljudi je bilo poškodovanih.