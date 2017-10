Viharna burja na Pagu zrušila 35 ton težko in 50 metrov visoko vetrnico

Viharna burja je na Pagu zrušila vetrnico, težko 35 ton in visoko 50 metrov. To je prvi tak primer na Hrvaškem, k sreči pa pri tem ni bil nihče poškodovan

Do dogodka je prišlo v petek zvečer. Močan veter je najprej odtrgal eno od treh lopatic na vetrnici. Zatem se je zrušila celotna konstrukcija vetrnice, ki je bila postavljena na severni strani mesta Pag, je povedal Tonći Panza, direktor Vjetroelektrane Pag.

Vsaka od lopatic na vetrnici je dolga 25 metrov, burja pa je zlomljeno lopatico odnesla kakih sto metrov stran. Ostali dve lopatici sta zatem povzročili vibracije na konstrukciji vetrnice, ki se je nato zrušila, je še povedal Panza in dodal, da še preučujejo, zakaj je prišlo do poškodbe lopatice.

Povedal je še, da je to prvi primer porušenja vetrnice, odkar imajo na Hrvaškem vetrne elektrarne. Zagotovil je, da so poškodovano vetrnico že odklopili od omrežja in izvedli vse potrebne zaščitne ukrepe.

Zraven je še šest vetrnic, ki niso bile poškodovane in normalno delujejo, je še povedal Panza.

Vsaka vetrnica je sicer težka okoli 35 ton in lahko z elektriko oskrbuje do 600 gospodinjstev. Ocenjena škoda je okoli 600 tisoč evrov.