FOTO: Visoka stolpnica ovita v ogenj in dim, stanovalci bežali tudi s pomočjo 'vrvi', ki so jih izdelali iz rjuh

Gost dim se širi po londonski soseski na Latimer Road v zahodnem Londonu. Okoli enih zjutraj je namreč ogenj zajel stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower.

Na kraj požara je odhitelo okoli 200 gasilcev, vendar se ogenj širi z bliskovito hitrostjo. Ker je stavba že močno poškodovana, se pristojni bojijo, da se bo porušila.

BBC poroča, da nekatere priče vztrajajo, da so v stanovanjih še ujeti ljudje. Številni so sicer ponoči iz goreče stavbe bežali tako, da so skakali skozi okna, nekateri so iz rjuh izdelali "vrvi" in se po njih spustili na varno.

BBC še poroča, da ve poškodovanih precej ljudi, ki imajo "različne poškodbe". Prav tako naj bi bilo več prebivalcev še vedno pogrešanih. V stavbi je sicer bilo 120 stanovanj.

Z območja evakuirajo prebivalce, saj se bojijo, da se bo ogenj razširil, prav tako je zaradi gostega dima oteženo dihanje. Več ljudi naj bi že obravnavali zaradi vdihovanja dima.

Gasilci imajo sicer zelo težko delo, slišati je pokanje stekla in občasne eksplozije. Priče pravijo, da je ogenj hitro ušel izpod kontrole, prav tako naj bi gasilcem oprema in razmere omogočale gašenje le do 10 nadstropja.