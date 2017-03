Visoko sevanje v Fukušimi 'ubilo' tudi robota

Sevanje v reaktorju je previsoko celo za robota. (Foto: AP)

Britanski Independent poroča, da je Tokyo Electric Power Company (Tepco) sporočil, da je nivo sevanja trenutno višji od nivoja sevanja v trenutku katastrofe leta 2011. Posledično so morali umakniti tudi robota, ki so ga poslali v reaktor.

Radiacije so tako visoke, da je bil robot dokončno poškodovan že po dveh urah dela, obenem pa je prenehal delovati tudi nadzorni sistem in snemanje. Robot je bil izpostavljen sevanju, ki bi človeka ubilo v trenutku.

Robot naj bi brez težav prestal 73 sievertov radiacije, toda nivo radiacije znotraj reaktorja je po zadnjih meritvah znašal 530 sievertov.

Velike težave se pojavljajo tudi v drugem reaktorju, kjer je nivo sevanja višji od rekordne vrednosti iz leta 2012.

Strokovnjaki so sicer upoštevali možnost, da bodo imeli težave z odpornostjo robota, pa vendar je bil robot uničen kar petkrat hitreje od predvidevanj.

Ocenili so, da je med nesrečo iz reaktorjev izteklo okoli 600 ton toksičnih snovi. Najmanj 100 tisoč ljudi, ki so živeli v neposredni bližini elektrarne, pa je moralo zapustiti svoje domove.

Ogromen cunami, ki je 11. marca 2011 po silovitem potresu treščil ob severovzhodno obalo Japonske, je poškodoval štiri od šestih reaktorjev v jedrski elektrarni Fukushima 1. Posledice za okoliško prebivalstvo so bile uničujoče, prišlo pa je tudi do taljenja reaktorjev in uhajanja radioaktivnih snovi. Japonska je leta 2012 povečala resnost jedrske krize s pete na najvišjo, sedmo stopnjo, kar pomeni, da je stopnja nevarnosti enaka, kot je bila v najhujši jedrski nesreči v Černobilu leta 1986.

Spomnimo, japonska parlamentarna preiskava je leta 2012 razkrila, da nesreča v jedrski elektrarni Fukušima ni bila zgolj rezultat potresa in cunamija, ampak tudi človeških napak. Medtem, ko japonska vlada navaja, da bo Tepco plačal stroške nesreče, pa vse kaže da bodo ta strošek nosili davkoplačevalci, navaja britanski medij. Japonsko ministrstvo za trgovino je decembra izračunalo, da se celotni stroški posledic nesreče gibljejo okoli 20 bilijonov japonskih jenov oziroma 165,8 milijarde evrov.