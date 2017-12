Vladimir Putin napovedal vnovičen boj za predsedniški stolček

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal, da se bo na predsedniških volitvah prihodnje leto potegoval za nov šestletni mandat.

"Vložil bom kandidaturo za položaj predsednika Ruske federacije," je dejal na srečanju z delavci tovarne avtomobilov Gaz v Niznem Novgorodu. Dejal je, da boljšega mesta za naznanitev svoje kandidature ne bi mogel izbrati.

Le nekaj ur pred tem so ga o namenih povprašali v Moskvi, kjer je sicer nakazal, da se bo znova potegoval za mandat, več pa ni želel razkriti.

Ruske predsedniške volitve bodo 18. marca prihodnje leto.

Vladimir Putin bo - v kolikor zmaga - na predsedniškem stolčku tako še vse do leta 2024. (Foto: AP)

Putin v Rusiji trenutno uživa kar 80-odstotno podporo volivcev, kljub gospodarskim težavam in napetostim z Zahodom v zadnjih letih, zato lahko računa na lahko zmago, poroča AP. Mnogi mu namreč pripisujejo zasluge za vzpostavitev stabilnosti v državi po turbulentnem obdobju, ki je sledilo razpadu Sovjetske zveze v začetku 90. letih prejšnjega stoletja.

65-letni Putin je na ruskem političnem parketu prisoten od leta 2000. Med letoma 2000 in 2008 je bil dva mandata predsednik države, nato je bil med letoma 2008 in 2012 predsednik vlade, leta 2012 pa je bil ponovno izvoljen za predsednika Ruske federacije.

Leta 2012 so v Rusiji nato spremenili ustavo, s čimer so predsedniški mandat podaljšali s štirih na šest let, naslednje volitve pa bodo tako 2018. Predsednik Ruske federacije lahko ima dva zaporedna mandata.