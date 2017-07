Voditelji se poslavljajo od Helmuta Kohla: 'Zapušča nas povojni velikan, arhitekt sodobnega sveta'

Okoli 20 predsednikov vlad in držav se je danes zbralo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer poteka evropska žalna slovesnost za nekdanjim nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom, ki je umrl sredi junija. Voditelji so v nagovorih izpostavili predvsem Kohlovo vlogo pri združevanju Nemčije in poenotenju Evrope.

"S Helmutom Kohlom nas zapušča povojni velikan," je na slovesnosti povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Helmut Kohl je bil nemški domoljub, vendar tudi evropski domoljub," je po poročanju nemške tiskovne agencije še dejal predsednik Evropske komisije.

V "potrpežljivih pogovorih" je v številnih evropskih državah odpravil dvom glede združitve Nemčij, je dodal Juncker. "Priložnost je pravilno ocenil in jo izkoristil," je poudaril. Izpostavil je tudi vlogo nekdanjega nemškega kanclerja pri zavzemanju za skupno evropsko valuto evro.

V evropskem parlamentu so se poslovili od Helmuta Kohla. (Foto: AP)

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je medtem na spominski slovesnosti za Kohlom, ki je prvi, od katerega se poslavljajo na ravni EU, dejal, da je bil Kohl "predvsem pogumen mož". "Bil je borec za svobodo in demokracijo ter eden od protagonistov za ponovno združitev našega kontinenta," je povedal Tajani. "Vedno je branil dostojanstvo ljudi pred zidovi, železnimi zavesami in totalitarnimi režimi," je še poudaril.

Spregovoril je tudi predsednik Evropskega parlamenta Donald Tusk, ki je za Kohla dejal, da je pripravil pot za združitev Evrope, ki je bila dolgo razdeljena na vzhod in zahod. "Njegova vizija je šla daleč prek nemških meja in interesov," je še poudaril ob slovesu od častnega državljana Evrope. Nekdanji poljski premier pa je Kohlu pripisal tudi velike zasluge za spravo med Nemčijo in Poljsko.

Nemška kanclerka Angela Merkel je medtem poudarila, da bi bilo njeno življenje brez Kohla povsem drugačno. "Brez Helmuta Kohla bi bila življenja milijonov ljudi, ki so bili do leta 1990 za zidom, povsem drugačna - seveda tudi moje," je povedala. "Poklanjam se ti in tebi v spomin - s hvaležnostjo in ponižnostjo," je dodala in se mu zahvalila za vse priložnosti.

Zbrane je nagovoril tudi novi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je nekdanjega nemškega kanclerja označil za velikega prijatelja Francije. "Helmut Kohl nam je ponudil roko," je izpostavil Macron, ki je spomnil na zbližanje med Berlinom in Parizom v 80. letih, ko je bil francoski predsednik Francois Mitterrand. Novi francoski predsednik je ob tem ponovno izrazil tudi svojo željo za sodelovanje z Nemčijo in Merklovo.

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je spregovoril na željo Kohlove vdove. (Foto: AP)

"Rad sem ga imel," pa je dejal nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, ki je spregovoril na željo Kohlove vdove Maike Kohl-Richter. Po njegovih besedah je namreč želel "ustvariti svet, kjer nihče ne prevladuje. Svet, kjer je bilo sodelovanje boljše od konflikta in v katerem so različne skupine sprejemale boljše odločitve od posameznih diktatorjev."

Na željo Kohlove druge žene pa je zbrane nagovoril tudi ruski premier Dmitrij Medvedjev, ki je dejal, da je bila Rusija za Kohla del združene Evrope. Označil ga je tudi za "človeka prihodnosti". "Je tudi arhitekt sodobnega sveta", je še poudaril Medvedjev.

Evropski poslanec Lojze Peterle se je dopoldne udeležil žalne slovesnosti, so sporočili iz njegovega urada. "Kohl je bil državnik in politik jasne vizije in odločnih dejanj, velik prijatelj Slovenije, ki je bistveno vplival na proces mednarodnega priznanja mlade slovenske države", je dejal Peterle.

Slovenski premier Miro Cerar se žalne slovesnosti ni udeležil zaradi tehničnih težav z letalom, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Kohla bodo pokopali v mestu Speyer

Po slovesnosti v Strasbourgu bodo krsto s helikopterjem prepeljali v Kohlovo rojstno mesto Ludwigshafen, kjer se bodo someščani od njega poslovili s sprevodom.

Nato ga bodo prepeljali z ladjo po reki Ren v približno 20 kilometrov oddaljeno mesto Speyer. V tamkajšnji stolnici bo ob 18. uri potekala žalna maša, ki se je bodo lahko zaradi varnostnih razlogov udeležili zgolj povabljeni gostje. Kohla bodo okrog 20.45 v ožjem družinskem krogu pokopali na pokopališču v središču mesta.

Kohl, ki je bil nemški kancler med letoma 1982 in 1998, je igral ključno vlogo pri padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčij. Poleg tega je bil s takratnim francoskim predsednikom Francoisom Mitterrandom snovalec maastrichtske pogodbe.

Bil je tudi eden najzaslužnejših, da sta Nemčija in takratna Evropska skupnost kmalu po razglasitvi samostojnosti priznali Slovenijo.