Vodja tolpe, ki je 71 ljudi zaprla v tovornjak smrti, na sodišču široko nasmejan. Soobtoženi: Tu smo zaradi pohlepa

Na Madžarskem razburja sojenje skupini tihotapcev ljudi, ki jih tožilstvo obtožuje, da so krivi za smrt 71 umrlih beguncev, ki so jih našli v tovornjaku v Avstriji. Trupla 59 moških, osmih žensk in štirih otrok so 27. avgusta 2015 našli v zapuščenem tovornjaku na avstrijski avtocesti v bližini Madžarske. Kot je pokazala preiskava, so migrante – večinoma iz Sirije, Iraka in Afganistana – tihotapci pobrali na madžarski meji s Srbijo in jih prek Budimpešte peljali v Avstrijo. Obdukcija je pokazala, da so begunci najverjetneje umrli zaradi pomanjkanja kisika kmalu po tistem, ko so zapustili madžarsko prestolnico. Hudodelci pa naj bi vedeli, da so potniki v tovornjaku mrtvi že ob prehodu meje z Avstrijo.

Enajsterica na sodišču krivdo za smrt nesrečnih ljudi zanika, nekateri tudi vztrajajo, da so za smrt ljudi izvedeli šele iz medijev. Še posebej pa je javnost pretresel odnos 30-letnega obtoženega Afganistanca Samsoorymala L. Ta je v sredo na prvo obravnavo prišel široko nasmejan.

To je bil sicer le uvod v njegovo nespoštljivo vedenje na sodišču, poroča heute.at. Nadaljeval je tako, da je besedno obračunal s prevajalko. Trdil je, da je ne razume, saj da je v njenem prevodu preveč slovničnih napak. Prevajalka mu je odvrnila, da je jezik, v katerega prevaja, njen materni in da si domišlja, da prevod ni točen. Obtoženi je vseeno zahteval njegovega prevajalca, saj je po njegovem v Afganistanu vsaj devet narečij, on pa vseh ne razume.

Po zgledu Afganistanca, se je nad "jezikovnimi težavami" pritožil še odvetnik obtoženega Bolgara. Tudi ta menda ni dobro razumel prevoda. Celotno sojenje sicer prevajajo v več jezikov, nihče od obtoženih ni Madžar.

Sojenje se je tako že na samem začetku sprevrglo v predstavo, s katero naj bi obtoženi želeli odvrniti pozornost od teže očitanega dejanja. Sicer pa tožilstvo trdi, da so obtoženi tihotapci z 31 vožnjami v Evropsko unijo pretihotapili okoli 1200 ljudi, samo šef bande pa naj bi v žep pospravil dobrih 300 tisočakov.

Čeprav enajsterica krivdo zanika, ima tožilstvo precej zajetno zbirko dokazov o njihovi krivdi, med drugim celo nekaj posnetkov telefonskih pogovorov in tekstovnih sporočil. Sporni posnetki so sicer precej težav prinesli tudi madžarski policiji, saj jih je ta prestregla v realnem času, a so prevodi prišli prepozno, da bi nesrečnim ljudem lahko pomagali.

Iz posnetkov je razvidno, da je voznik vodjo skupine poklical med vožnjo in mu dejal, da ljudje tolčejo po vratih kabine. Ta pa mu je odgovoril, naj nikakor ne odpre vrat hladilnika. Če med potjo kdo umre, pa naj truplo odvrže v gozdu.

Obtoženi Bolgar Metodi G. sicer pravi, da se je enajsterica na sodišču znašla, ker je prvoobtoženi šef skupine Samsoorymal postal preveč pohlepen. Bolgar je še dejal, da je šefa večkrat opozoril, da je hladilnik premajhen za vse večje skupine ljudi, ta pa ga ni želel poslušati. Sicer pa vztraja, da na 20 vožnjah, v katere je bil vpleten, ni nihče umrl.

Člani skupine, ki so se že obrnili proti svojemu vodji tudi trdijo, da je Afganistanec izkoriščal njihovo finančno situacijo, nekateri naj bi v tihotapljenju sodelovali, da so lahko odplačali dolgove, ki so jih imeli pri njem. Na sodišču se je znašlo tudi pismo obtoženega Bolgara, ki je šefa, ko sta bila že oba v priporu, prosil, da finančno pomaga njegovi družini, ki je ostala brez vsega. Ta pa se je razjezil in sporočil, da denar potrebuje za odvetnika.

Nesrečni begunci naj bi za pot v smrt plačali tudi po 1500 evrov, menijo oblasti. Kakšno kazen bo enajsterici naložil sodnik, bo znano ob koncu sojenja.